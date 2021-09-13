Antik dünyanın 2. büyük tümülüsü Gordion Antik Kenti'nde: UNESCO'dan incelemeler için heyet geldi

© İHA Müzeyi ziyaret eden Mustafa Cenk Önsel, “Müze güzel, eskilere nazaran daha derli toplu. Daha çok arazileri geziyorum ben. Buraya da Yazılıkaya’dan geliyoruz. O bölgedeki yazıtları gezdik, buradan da Sakarya Şehitliği’ne gideceğiz. Burada en çok bizim Türk Runik harfleri diye bildiğimiz yani ön Türk harfleri diye bildiğimiz harflerle buradakilerin Frig harfleri diye okuduğu, daha çok Grekçe'ye, Yunanca'ya kaydırdığı bizim kültürümüzden uzaklaştırdığını düşündüğümüz şeyler ilgimizi çekti. Çanakların üstündeki yazılar, bu harfleri Orhun Abideleri'ndeki harflerle karşılaştırdığınız zaman aynıdır. Orhun Abideleri daha yakın tarihtir. Çünkü 532’ye, 552’ye tekabül eder. Bizim runik dediğimiz, Asya runik harfleri, Türk runik harfleri dediğimiz 3500, 4000 yıllık harflerdir” dedi.