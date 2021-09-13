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Araştırma şirketleri anlattı: Gelecek seçimlerin belirleyicisi Z kuşağı mı?
Araştırma şirketleri anlattı: Gelecek seçimlerin belirleyicisi Z kuşağı mı?
Siyasi partilerin genç seçmene olan ilgisi arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde gençlerle buluşmalarına hız verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T15:41+0300
2021-09-13T15:41+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
seçim
metropoll araştırma şirketi
seçmen
optimar araştırma
genar
genç
z kuşağı
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Z kuşağı olarak adlandırılan yaklaşık 5 milyon seçmen yeni seçimde sandık başına gidecek. Türkiye’deki seçmenin yüzde 10’unu oluşturacak olan bu kitle siyasi partilerin yakın markajına girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği il gezilerinde gençlik buluşmalarını programlarına ekledi. Diyarbakır’ın ardından, Kahramanmaraş'ta da Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gençlerle buluştu. Erdoğan farklı etkinliklerle de sık sık gençlerle bir araya gelmeye başladı.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin gençler için vaatlerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, gençlerin ilk araba alımlarında ÖTV'nin sıfırlanmasından, ilk internet aboneliklerinden vergi alınmaması ve indirimli internet paketleri almalarına kadar pek çok başlıkla ilgili söz verdi. Diğer muhalefet liderleri de genç seçmene yönelik çalışma yürütüyor.“Genç seçmenin önümüzdeki seçimlerde seçimin kaderine etki edip, edemeyeceği” sorusunun cevabını araştırma şirketi yöneticileri Sputnik’e değerlendirdi.‘Partiler gençlerin önemini keşfetti’Optimar Araştırma Danışmanlık Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, genç seçmenin seçimin kaderini etkileyeceğini ifade ederek şunları söyledi:‘Partiler çok geç kaldı’MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi olan Özer Sencar ise genç seçmenin yüzde 35’nin kararsız olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:‘Gençlik baharı yaşayacağız’Genar Başkanı İhsan Aktaş ise seçime kadar siyasi partilerin gençlere yönelik ilgilisinin artacağını belirterek şunları ifade etti:
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, seçim, metropoll araştırma şirketi, seçmen, optimar araştırma, genar, genç, z kuşağı

Araştırma şirketleri anlattı: Gelecek seçimlerin belirleyicisi Z kuşağı mı?

15:41 13.09.2021
© AAGenç Seçmen
Genç Seçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Siyasi partilerin genç seçmene olan ilgisi arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde gençlerle buluşmalarına hız verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise gençlere yönelik vaatleri açıkladı. Siyasi partilerin merceğindeki genç ve yeni seçmenlerin önümüzdeki seçimlerdeki rolünü, araştırma şirketlerinin yöneticileri Sputnik’e anlattı.
Z kuşağı olarak adlandırılan yaklaşık 5 milyon seçmen yeni seçimde sandık başına gidecek. Türkiye’deki seçmenin yüzde 10’unu oluşturacak olan bu kitle siyasi partilerin yakın markajına girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği il gezilerinde gençlik buluşmalarını programlarına ekledi. Diyarbakır’ın ardından, Kahramanmaraş'ta da Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gençlerle buluştu. Erdoğan farklı etkinliklerle de sık sık gençlerle bir araya gelmeye başladı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin gençler için vaatlerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, gençlerin ilk araba alımlarında ÖTV'nin sıfırlanmasından, ilk internet aboneliklerinden vergi alınmaması ve indirimli internet paketleri almalarına kadar pek çok başlıkla ilgili söz verdi. Diğer muhalefet liderleri de genç seçmene yönelik çalışma yürütüyor.
“Genç seçmenin önümüzdeki seçimlerde seçimin kaderine etki edip, edemeyeceği” sorusunun cevabını araştırma şirketi yöneticileri Sputnik’e değerlendirdi.

‘Partiler gençlerin önemini keşfetti’

Optimar Araştırma Danışmanlık Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, genç seçmenin seçimin kaderini etkileyeceğini ifade ederek şunları söyledi:
“Önümüzdeki seçimde toplam seçmenin neredeyse yüzde onun genç seçmen oluşturacak. Üstelik bunlar ilk kez oy kullanacak. Dolayısıyla bu da seçimin kaderini belli ölçüde etkileyebilecek bir oran. Elbette tüm genç seçmenin homojen olarak bir yöne yönlenmesini beklemiyoruz. Herkesin beslendiği yetiştiği farklı kaynaklar var. İstanbul Fatih Çarşamba’da yetişen bir genç ile Kadıköy ya da Beşiktaş’taki gencin yetişme tarzı bir değil. Aileden, okuldan, kendi sosyal çevresinden besleniyor. Bunlar ciddi anlamda gençlerin oy verme durumunu belirliyor. Muhalefet tarafı gençlerle ilgilenmeye daha önce başlamıştı. Orada belli bir mesafe kat ettiler ancak son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı katıldığı etkinlerde gençlerle samimi ve içten diyalog kurması, gençlere dokunabilme potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan kabine üyelerinin katıldıkları etkinliklerde gençlerle iletişim kurduklarına tanıklık ediyoruz. Sonuç olarak gençlerin önemini tüm partiler keşfetmiş durumda.”

‘Partiler çok geç kaldı’

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi olan Özer Sencar ise genç seçmenin yüzde 35’nin kararsız olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:
“Z kuşağı dediğimiz yaklaşık 5 milyon yeni seçmen, seçmen listelerine eklenecek. Bu 10 puanlık bir kitle anlamına gelir. Bu kitlenin de yüzde 35 şu anda kararsız. Henüz bir partiye bağlı değil. CHP’nin ve Adalet Kalkınma Partisi’nin genç seçmen kitlesindeki oy oranları yüzde yirmilerde. Hiçbir parti Türkiye genelindeki oy oranına bu kitle içinde eş bir oy oranına sahip değil. Dolayısıyla bu genç kitle bütün siyasi partiler için çok önemli. Şu anda partiler yeni yeni bu gençler üzerine hareket ediyorlar. Bence çok geç kaldılar. Gençleri farkına varmakta geciktiler. Türkiye’de seçimin kaderini değiştirecek olan üç kitle var. Bunlardan birincisi genç seçmen. İkincisi toplumun yüzde 60’ını oluşturan dar gelirliler. Dar gelirliler arasından AK Parti en yüksek oranda. Üçüncüsü ise bütün partilerde var olan kararsız kitle. Yüzde 20-25 oranda kararsız kitle var. Dolayısıyla iktidara yürüme iddiasında olan partilerin bu üç gruba yönelmesi ve bu grupları kendisi için hedef kitle haline getirmesi lazım. Bunlar anlaşılması ve bunların derdinin anlaşıldığının anlatılması gerekir.

‘Gençlik baharı yaşayacağız’

Genar Başkanı İhsan Aktaş ise seçime kadar siyasi partilerin gençlere yönelik ilgilisinin artacağını belirterek şunları ifade etti:
“2023’e giderken iki seçmen grubu çok kritik olacak. Birincisi Güneydoğu Anadolu seçmeni yani Kürt seçmen . İkincisi de gençler. İki seçim arasında uzun bir zaman oldu. Bu nedenle genç kitlede bir birikim oluştu. Başkanlık sisteminde bir puan iki puan çok önemli hale geldi. Hem muhalefet partileri hem de iktidar partisi seçime kadar bu gençlik meselesini gündemde tutacak. Hem vaatler anlamında hem de gençlerle ilgi alaka anlamında bir gençlik baharı yaşayacağız.”
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