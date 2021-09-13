Araştırma şirketleri anlattı: Gelecek seçimlerin belirleyicisi Z kuşağı mı?

“Z kuşağı dediğimiz yaklaşık 5 milyon yeni seçmen, seçmen listelerine eklenecek. Bu 10 puanlık bir kitle anlamına gelir. Bu kitlenin de yüzde 35 şu anda kararsız. Henüz bir partiye bağlı değil. CHP’nin ve Adalet Kalkınma Partisi’nin genç seçmen kitlesindeki oy oranları yüzde yirmilerde. Hiçbir parti Türkiye genelindeki oy oranına bu kitle içinde eş bir oy oranına sahip değil. Dolayısıyla bu genç kitle bütün siyasi partiler için çok önemli. Şu anda partiler yeni yeni bu gençler üzerine hareket ediyorlar. Bence çok geç kaldılar. Gençleri farkına varmakta geciktiler. Türkiye’de seçimin kaderini değiştirecek olan üç kitle var. Bunlardan birincisi genç seçmen. İkincisi toplumun yüzde 60’ını oluşturan dar gelirliler. Dar gelirliler arasından AK Parti en yüksek oranda. Üçüncüsü ise bütün partilerde var olan kararsız kitle. Yüzde 20-25 oranda kararsız kitle var. Dolayısıyla iktidara yürüme iddiasında olan partilerin bu üç gruba yönelmesi ve bu grupları kendisi için hedef kitle haline getirmesi lazım. Bunlar anlaşılması ve bunların derdinin anlaşıldığının anlatılması gerekir.