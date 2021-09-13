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Arka Sokaklar'ın oyuncusu Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor
Üç ay önce lenfomaya yakalanan ve kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Boğaç Aksoy, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. 21 gün hastanede tedavi göreceğini... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T12:44+0300
2021-09-13T12:47+0300
yaşam
kanser
oyuncu
kanser tedavisi
arka sokaklar
boğaç aksoy
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Son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan oyuncu Boğaç Aksoy, lenf kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi alan ve saçları dökülen Aksoy, son sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.'21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak'Tedavide son aşamaya geçildiğini duyuran Boğaç Aksoy, Instagram'dan yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:'Hayata karşı bakış açım değişti'Daha önce takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aksoy, hastalandıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini belirtip, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum. Hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.'Oyunculuğa devam edeceğim'Ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Oyunculuk serüvenine devam edecek misin?" sorusuna, "Tabii ki devam edeceğim. Çok özledim... Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah" yanıtını vermişti.Boğaç Aksoy kimdir?Boğaç Aksoy, 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu Best Model yarışmasında üçüncülük derecesini elde etmişti.Özellikle 'Çılgın Dersane Üniversitede' isimli dizide 'Cenker' karakterine hayat vermesi ile tanınan Aksoy, 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Polis Volkan' karakteriyle ününü artırmıştı. Yaptığı bir röportajda üvey babasının İlçe emniyet müdürü olduğunu söylemişti.Aksoy, Vahide Gördüm Akademi 35 Buçuk’ta oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalıştığını ve sahne tozu yuttuğunu belirten Aksoy, daha sonra pek çok reklam filmlerinde rol almıştı.
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kanser, oyuncu, kanser tedavisi, arka sokaklar, boğaç aksoy

Arka Sokaklar'ın oyuncusu Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor

12:44 13.09.2021 (güncellendi: 12:47 13.09.2021)
© Fotoğraf : Instagram/Boğaç AksoyBoğaç Aksoy
Boğaç Aksoy - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© Fotoğraf : Instagram/Boğaç Aksoy
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Üç ay önce lenfomaya yakalanan ve kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Boğaç Aksoy, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. 21 gün hastanede tedavi göreceğini ifade eden ünlü oyuncu, "Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor" ifadelerini kullandı.
Son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan oyuncu Boğaç Aksoy, lenf kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi alan ve saçları dökülen Aksoy, son sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.

'21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak'

Tedavide son aşamaya geçildiğini duyuran Boğaç Aksoy, Instagram'dan yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:
"Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım; 'Beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu. İlk günden bu güne harika yol kat ettik. Yüzde 95 oranında PET temiz çıktı. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maksimum dozda kemoterapi alacakmışım. Benim için de sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah'ın izniyle, bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler, saygılar herkese..."

'Hayata karşı bakış açım değişti'

Daha önce takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aksoy, hastalandıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini belirtip, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum. Hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

'Oyunculuğa devam edeceğim'

Ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Oyunculuk serüvenine devam edecek misin?" sorusuna, "Tabii ki devam edeceğim. Çok özledim... Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah" yanıtını vermişti.

Boğaç Aksoy kimdir?

Boğaç Aksoy, 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu Best Model yarışmasında üçüncülük derecesini elde etmişti.
Özellikle 'Çılgın Dersane Üniversitede' isimli dizide 'Cenker' karakterine hayat vermesi ile tanınan Aksoy, 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Polis Volkan' karakteriyle ününü artırmıştı. Yaptığı bir röportajda üvey babasının İlçe emniyet müdürü olduğunu söylemişti.
Aksoy, Vahide Gördüm Akademi 35 Buçuk’ta oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalıştığını ve sahne tozu yuttuğunu belirten Aksoy, daha sonra pek çok reklam filmlerinde rol almıştı.
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