https://tr.sputniknews.com/20210913/arka-sokaklarin-oyuncusu-aksoy-son-mucadelemiz-basliyor-1048858589.html

Arka Sokaklar'ın oyuncusu Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor

Arka Sokaklar'ın oyuncusu Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor

Üç ay önce lenfomaya yakalanan ve kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Boğaç Aksoy, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. 21 gün hastanede tedavi göreceğini... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T12:44+0300

2021-09-13T12:44+0300

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yaşam

kanser

oyuncu

kanser tedavisi

arka sokaklar

boğaç aksoy

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Son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan oyuncu Boğaç Aksoy, lenf kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi alan ve saçları dökülen Aksoy, son sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.'21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak'Tedavide son aşamaya geçildiğini duyuran Boğaç Aksoy, Instagram'dan yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:'Hayata karşı bakış açım değişti'Daha önce takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aksoy, hastalandıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini belirtip, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum. Hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.'Oyunculuğa devam edeceğim'Ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Oyunculuk serüvenine devam edecek misin?" sorusuna, "Tabii ki devam edeceğim. Çok özledim... Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah" yanıtını vermişti.Boğaç Aksoy kimdir?Boğaç Aksoy, 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu Best Model yarışmasında üçüncülük derecesini elde etmişti.Özellikle 'Çılgın Dersane Üniversitede' isimli dizide 'Cenker' karakterine hayat vermesi ile tanınan Aksoy, 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Polis Volkan' karakteriyle ününü artırmıştı. Yaptığı bir röportajda üvey babasının İlçe emniyet müdürü olduğunu söylemişti.Aksoy, Vahide Gördüm Akademi 35 Buçuk’ta oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalıştığını ve sahne tozu yuttuğunu belirten Aksoy, daha sonra pek çok reklam filmlerinde rol almıştı.

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