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https://tr.sputniknews.com/20210913/bagcilarda-otomobil-tavaninda-yolculuk-1048868824.html
Bağcılar'da otomobil tavanında yolculuk
Bağcılar'da otomobil tavanında yolculuk
Bağcılar'da seyir halindeki otomobilin tavanında yolculuk yapan görenleri hayrete düşürdü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T16:55+0300
2021-09-13T16:55+0300
2021-09-13T16:55+0300
yaşam
türkiye
trafik
otomobil
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Otomobille İstanbul Bağcılar'da ilerleyen bir grup, önlerinde seyreden 34 DMP 898 plakalı otomobilin tavanında birisinin olduğunu fark etti. Tehlikeli yolculuk anlarını cep telefonu ile kaydeden kişiler bir süre, üzerinde bir kişinin yolculuk yaptığı aracı takip etti.Araba, bir süre sonra hızlanarak gözden kayboldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, trafik, otomobil
Bağcılar'da otomobil tavanında yolculuk
Bağcılar'da seyir halindeki otomobilin tavanında yolculuk yapan görenleri hayrete düşürdü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Otomobille İstanbul Bağcılar'da ilerleyen bir grup, önlerinde seyreden 34 DMP 898 plakalı otomobilin tavanında birisinin olduğunu fark etti.
Tehlikeli yolculuk
anlarını cep telefonu ile
kaydeden
kişiler bir süre, üzerinde bir kişinin yolculuk yaptığı aracı takip etti.
Araba, bir süre sonra hızlanarak gözden kayboldu.