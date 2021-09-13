https://tr.sputniknews.com/20210913/bagcilarda-otomobil-tavaninda-yolculuk-1048868824.html

Bağcılar'da otomobil tavanında yolculuk

Bağcılar'da otomobil tavanında yolculuk

Bağcılar'da seyir halindeki otomobilin tavanında yolculuk yapan görenleri hayrete düşürdü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T16:55+0300

2021-09-13T16:55+0300

2021-09-13T16:55+0300

yaşam

türkiye

trafik

otomobil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048868604_72:0:1210:640_1920x0_80_0_0_2df7734a7f5f37e0e044ad90b0d760a8.jpg

Otomobille İstanbul Bağcılar'da ilerleyen bir grup, önlerinde seyreden 34 DMP 898 plakalı otomobilin tavanında birisinin olduğunu fark etti. Tehlikeli yolculuk anlarını cep telefonu ile kaydeden kişiler bir süre, üzerinde bir kişinin yolculuk yaptığı aracı takip etti.Araba, bir süre sonra hızlanarak gözden kayboldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, trafik, otomobil