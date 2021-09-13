https://tr.sputniknews.com/20210913/berat-albayrak-trabzonspor-galatasaray-macini-locadan-ailesiyle-izledi-1048854718.html

Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan ailesiyle izledi

Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan ailesiyle izledi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray derbisinde kameralar tarafından görüntülendi. Locasında maçı takip eden Albayrak'a babası... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

berat albayrak

trabzonspor

maç

hazine ve maliye bakanlığı

görüntüleme

sadık albayrak

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Trabzonspor ve Galatasaray arasında dün (12 Eylül 2021) oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi. Trabzon'da gerçekleşen müsabakayı statta izleyenler arasında, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da olduğu görüntülendi. Albayrak'ın yanında babası Sadık Albayrak ile Berat Albayrak'ın oğlu Mehmet Akif de yer aldı. Albayrak'ın yer aldığı fotoğraf karesi, sosyal medyada paylaşıldı.

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berat albayrak, trabzonspor, maç, hazine ve maliye bakanlığı, görüntüleme, sadık albayrak