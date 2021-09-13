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https://tr.sputniknews.com/20210913/berat-albayrak-trabzonspor-galatasaray-macini-locadan-ailesiyle-izledi-1048854718.html
Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan ailesiyle izledi
Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan ailesiyle izledi
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray derbisinde kameralar tarafından görüntülendi. Locasında maçı takip eden Albayrak'a babası... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T10:38+0300
2021-09-13T10:38+0300
2021-09-13T10:38+0300
türkiye
berat albayrak
trabzonspor
maç
hazine ve maliye bakanlığı
görüntüleme
sadık albayrak
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Trabzonspor ve Galatasaray arasında dün (12 Eylül 2021) oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi. Trabzon'da gerçekleşen müsabakayı statta izleyenler arasında, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da olduğu görüntülendi. Albayrak'ın yanında babası Sadık Albayrak ile Berat Albayrak'ın oğlu Mehmet Akif de yer aldı. Albayrak'ın yer aldığı fotoğraf karesi, sosyal medyada paylaşıldı.
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berat albayrak, trabzonspor, maç, hazine ve maliye bakanlığı, görüntüleme, sadık albayrak
Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray maçını locadan ailesiyle izledi
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray derbisinde kameralar tarafından görüntülendi. Locasında maçı takip eden Albayrak'a babası ve oğlu da eşlik etti.
Trabzonspor ve Galatasaray arasında dün (12 Eylül 2021) oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.
Trabzon'da gerçekleşen müsabakayı statta izleyenler arasında, eski Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak'ın da olduğu görüntülendi.
Albayrak'ın yanında babası
Sadık Albayrak ile Berat Albayrak'ın oğlu Mehmet Akif de yer aldı. Albayrak'ın yer aldığı fotoğraf karesi, sosyal medyada paylaşıldı.