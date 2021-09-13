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https://tr.sputniknews.com/20210913/besiktas---borussia-dortmund-macinin-hakemi-belli-oldu-1048856608.html
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının hakemi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T11:54+0300
2021-09-13T11:54+0300
2021-09-13T11:54+0300
yaşam
beşiktaş
uefa şampiyonlar ligi
borussia dortmund
maç
antonio mateu lahoz
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Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Beşiktaş; Ajax, Dortmund ve Sporting Lizbon ile C grubunda mücadele edecek.Siyah beyazlı ekibin gruptaki ilk maçı Borussia Dortmund ile olacak. Maçı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.Müsabaka 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 19:45’te başlayacak. Karşılaşma, Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
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beşiktaş, uefa şampiyonlar ligi, borussia dortmund, maç, antonio mateu lahoz
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının hakemi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
Bu sezon
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Beşiktaş; Ajax, Dortmund ve Sporting Lizbon ile C grubunda mücadele edecek.
Siyah beyazlı ekibin gruptaki ilk maçı Borussia Dortmund ile olacak. Maçı, İspanyol hakem
Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
Müsabaka
15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 19:45’te başlayacak. Karşılaşma, Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.