Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210913/besiktas---borussia-dortmund-macinin-hakemi-belli-oldu-1048856608.html
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının hakemi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T11:54+0300
2021-09-13T11:54+0300
yaşam
beşiktaş
uefa şampiyonlar ligi
borussia dortmund
maç
antonio mateu lahoz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048856473_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_d55981b4bfb4253df8ea3c25081a1211.jpg
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Beşiktaş; Ajax, Dortmund ve Sporting Lizbon ile C grubunda mücadele edecek.Siyah beyazlı ekibin gruptaki ilk maçı Borussia Dortmund ile olacak. Maçı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.Müsabaka 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 19:45’te başlayacak. Karşılaşma, Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048856473_98:0:709:458_1920x0_80_0_0_81f7b411eccd445730587dcd5ac4aadf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, uefa şampiyonlar ligi, borussia dortmund, maç, antonio mateu lahoz

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının hakemi belli oldu

11:54 13.09.2021
© DHAŞampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© DHA
Abone ol
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Beşiktaş; Ajax, Dortmund ve Sporting Lizbon ile C grubunda mücadele edecek.
Siyah beyazlı ekibin gruptaki ilk maçı Borussia Dortmund ile olacak. Maçı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
Müsabaka 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 19:45’te başlayacak. Karşılaşma, Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
410000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:44Arka Sokaklar'ın oyuncusu Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor
12:43Mehmet Barlas: Akşener için doğru olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmektir
12:30DEVA'lı Yeneroğlu, metrobüsten atılan sığınmacıların görüntüsünü paylaştı
12:28Nedim Şener: FETÖ’cü bot hesapların yüzde 75’i sosyal medyada ‘Atatürkçü’ kılığına büründü
12:26400 bin liralık kas geliştirici ele geçirildi
12:23İngiltere'de 50'den fazla kanser türünü erken tespit için kan testi denemesi başladı
12:07Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: Veresiye defteri ele geçirildi
11:59Kanadalı Profesör: Rus halkı, Batı tipi hükümetler yerine Sovyet sistemini tercih ediyor
11:55Adanalı dönerci: Günlük 150-200 liraya çalıştıracak eleman bulamıyoruz
11:54Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının hakemi belli oldu
11:34Erdal Erzincan, bağlamasını İmamoğlu'na hediye etti
11:31Boğazı kesilmiş sokak köpeği ameliyatla kurtarıldı
11:21‘Afganistan, yakında Rusya ve Türkiye’den uçuşları kabul etmeyi planlıyor’
11:17Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: Aşı olmadım, 3 kulaklı 5 gözlü yaratık doğmasına yol açabilir
11:16Tur otobüsü öğrenci servisine çarptı:1 ölü, 49 yaralı
11:12Thodex soruşturmasında yeni gelişme: Paralar Binance'e aktarılmış
11:062020'de rekor sayıda 'çevreci cinayeti' işlendi
11:03Baba ve oğlunu kaçırdı, fidye aldı, polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı
10:56Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da okul servis şoförlerinin yüzde kaçı aşı yaptırdı?
10:38İstanbul’da aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü