https://tr.sputniknews.com/20210913/beyoglunda-kacak-tur-stantlari-denetimi-78-bin-lira-ceza-yazildi-1048853819.html

Beyoğlu'nda 'kaçak tur' stantları denetimi: 78 bin lira ceza yazıldı

Beyoğlu'nda 'kaçak tur' stantları denetimi: 78 bin lira ceza yazıldı

Beyoğlu'nda akşam saatlerinde acentelerin kapanmasının ardından açılan stantlarda turistlere 'kaçak tur' satışı yapanlara ceza kesildi. Polis, 'Kültür Turizm... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T10:09+0300

2021-09-13T10:09+0300

2021-09-13T10:09+0300

türkiye

istanbul

operasyon

polis

turist

tur

ceza

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Turizm acentelerinin yoğun olarak bulunduğu noktalardan Beyoğlu Talimhane'de akşam saatlerinde acenteler kapandıktan sonra yabancı uyrukluların, o iş yerlerinin önüne stant kurarak, turistlere şehir içi ve şehir dışı 'kaçak tur'lar sattığı belirlendi.'Kültür Turizm Komisyonu' denetimleri ile 'kaçak tur' sattıkları belirlenen 60 kişi men edildi, 15 kişiye ise 78 bin lira para cezası uygulandı.Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği (OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk, "Ben 20 yıllık turizmciyim böyle fiyat görmedim. 200 liraya Bursa turu verdiler. Kimse 200 liraya Bursa'ya gidemez, maliyetini kurtarmaz. Kesinlikle yasa dışı çalışıyorlar, yasak ve korsan turizm yapılıyor. Turları düzenleyenler kesinlikle TÜRSAB üyesi olmak zorunda. Okul servisleri ile turizm taşımacılığı yapmak da kesinlikle yasak" diyerek durumdan şikayetçi olmuştu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kültür Turizm Komisyonu" denetimleri kapsamında yapılan çalışmalarda, 12 Ağustos- 12 Eylül tarihleri arasında Beyoğlu Talimhane'de yer alan ve yabancı uyruklu kişiler tarafından kaçak olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen turizm acentesi görünümlü kaçak stantlara yönelik denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde kaçak stantlarda görevli 60 kişinin men edildiği, 15 kişiye ise toplam 78 bin lira idari para cezasının uygulandığı ifade edildi.

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istanbul, operasyon, polis, turist, tur, ceza