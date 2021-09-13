https://tr.sputniknews.com/20210913/bm-guney-sudanda-100-binden-fazla-kisi-aclik-kriziyle-karsi-karsiya-1048874992.html

BM: Güney Sudan'da 100 binden fazla kişi açlık kriziyle karşı karşıya

BM: Güney Sudan'da 100 binden fazla kişi açlık kriziyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Sudan'a yardımların kesilmesi durumunda 100 binden fazla kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceği... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T20:51+0300

2021-09-13T20:51+0300

2021-09-13T20:51+0300

dünya

afrika

güney sudan

birleşmiş milletler (bm)

kıtlık

açlık

uyarı

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WFP Güney Sudan Direktörü Matthew Hollingworth, ekimden itibaren yardımların kesilmesi durumunda Wau, Juba ve Bor bölgelerinde gıda sorunu yaşanabileceğini açıkladı.100 binden fazla kişinin gıda sorunu ile karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapan Hollingworth, gerekli yardımın sağlanması için 154 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.BM'ye göre Güney Sudan'daki gıda sorunu son yıllarda artış gösterirken nüfusun yüzde 60'ından fazlası bu durumdan etkileniyor.

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afrika, güney sudan, birleşmiş milletler (bm), kıtlık, açlık, uyarı