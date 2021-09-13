https://tr.sputniknews.com/20210913/bogazi-kesilmis-sokak-kopegi-ameliyatla-kurtarildi-1048856081.html

Boğazı kesilmiş sokak köpeği ameliyatla kurtarıldı

Boğazı kesilmiş sokak köpeği ameliyatla kurtarıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan sokak köpeği, ameliyatla hayata döndü. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T11:31+0300

2021-09-13T11:31+0300

2021-09-13T11:31+0300

türkiye

köpek

hayvan hakları

hayvanlara işkence

sokak köpeği

hayvanlara şiddet

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Kızılçakent Mahallesindeki Karpuzatan Mesire alanına gezi amaçlı ailesiyle giden Nizip Belediye Meclis Üyesi Veli Aydemir, yanına yaklaşan köpeğin yaralı olduğunu fark etti.Boğazı kesik olan köpeğe ilk müdahaleyi yapan Aydemir, ilçedeki veteriner Hüseyin Nezir Alkurt'u aradı.Veteriner Alkurt'un kliniğine götürülen yaralı köpek ameliyata alındı. Operasyonun başarılı geçtiği belirtilirken, Aydemir, "Köpeğin o hali beni çok üzdü. İlk olarak ben bir şeyler yapmaya çalıştım ancak yaranın derin olduğunu görünce durumu veteriner olan arkadaşıma bildirdim. Kendisi de sağolsun ilgilendi ve köpeği kurtardı" diye konuştu.

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köpek, hayvan hakları, hayvanlara işkence, sokak köpeği, hayvanlara şiddet