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Burgazada'da Madam Martha Koyu kiralama yoluyla özel kişilere devredilecek
Burgazada'da Madam Martha Koyu kiralama yoluyla özel kişilere devredilecek
Burgazada’daki 1. Derece Doğal Sit alanı olan Madam Martha Koyu için açık artırma yoluyla ihale ilanı açıldı. İhalenin muhammen bedeli 17.500 TL olarak... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T15:05+0300
2021-09-13T15:07+0300
türkiye
burgazada
ihale
koy
turizm
restoran
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İstanbul'un Adalar ilçesinde Burgazada'da yer alan ve 1. Derece SİT alanı olan Madam Martha Koyu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan 'açık teklif usulü' ihaleyle kiralamaya açılacak. 27 Ağustos tarihinde yapılan ilanı takiben 15 Eylül'de ihale gerçekleşecek.Madam Martha Koyu, 2019 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir ihaleyle özel kişilere devredilmiş ve turizm işletmelerine açılması için ilk adım atılmıştı.Madam Martha Koyu’nun da içinde yer aldığı toplam 56 dönümlük arazi Koy'dan Kalkapazankaya’ya kadar uzanan çok geniş bir bölgeyi kapsıyor. Arazi üzerindeki yapılan başvurular sonrasında alınacak turizm ruhsatı, bu bölgenin turistik işletmelere açık hale gelmesine neden olacak.Cumhuriyet'ten Yaprak Akbaba'nın haberine göre; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan açık artırma yoluyla ihale ilanı açılarak Koy, özel kullanıma teslim ediliyor. 27 Ağustos tarihinde yayınlanan ihale ise 15 Eylül (çarşamba) günü gerçekleşecek. Müdürlüğün sitesinde yer alan ihale ilanına göre Madam Martha Koyu'nun kullanım şekli 'açık çay bahçesi, restoran, turistik tesis' olarak belirtilmiş. İhalenin muhammen bedeli ise aylık 17.500 TL olarak açıklandı. 79 ada 6 parsel sayılı yer, 15 Eylül’de düzenlenecek ihale ile kiralanacak.Madam Martha Koyu Dayanışması ise ihalenin iptal edilmesi için girişimleri başlattı.'Anayasa'ya ve Kıyı Kanunu'na aykırı'Avukat Can Bıçakçı, 2019 yılında yapılan ihale sonrasında Madam Martha Koyu'nun dokusunun bozulmamasının nedenini de iyi bir kamoyu oluşturulmasıyla açıklıyor. Bıçakcı, bu sefer yapılan ihalenin Koy için daha tehlikeli olduğunu ifade ederek, bu ihalede önceki ihaleden farkını "Restoran ve turistik tesis şeklinde bir ibare de var" sözleriyle anlattı.Can devamında ise şu ifadeleri kullandı:'Biyoçeşitliliğin büyük bir kısmını çok yakın bir zamanda kaybedeceğiz'Madam Martha Koyu, İstanbul yakınındaki en önemli deniz çayırlarına sahip, doğal zenginliğe sahip bir alan. Deniz çayırları, deniz ekosistemi için büyük önem taşır: Oksijen üretir, kıyı erozyonunu engeller, suda askıda bulunan partikülleri önler ve suyun ışık geçirgenliğini artırır. İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Cem Dalyan, “Neredeyse bütün canlılık bununla başlar” diyor.Dalyan, şunları dile getirdi:
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burgazada, ihale, koy, turizm, restoran

Burgazada'da Madam Martha Koyu kiralama yoluyla özel kişilere devredilecek

15:05 13.09.2021 (güncellendi: 15:07 13.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter/Adalar SavunmasıBurgazada Madam Martha Koyu
Burgazada Madam Martha Koyu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© Fotoğraf : Twitter/Adalar Savunması
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Burgazada’daki 1. Derece Doğal Sit alanı olan Madam Martha Koyu için açık artırma yoluyla ihale ilanı açıldı. İhalenin muhammen bedeli 17.500 TL olarak duyuruldu.
İstanbul'un Adalar ilçesinde Burgazada'da yer alan ve 1. Derece SİT alanı olan Madam Martha Koyu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan 'açık teklif usulü' ihaleyle kiralamaya açılacak. 27 Ağustos tarihinde yapılan ilanı takiben 15 Eylül'de ihale gerçekleşecek.
Madam Martha Koyu, 2019 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir ihaleyle özel kişilere devredilmiş ve turizm işletmelerine açılması için ilk adım atılmıştı.
Madam Martha Koyu’nun da içinde yer aldığı toplam 56 dönümlük arazi Koy'dan Kalkapazankaya’ya kadar uzanan çok geniş bir bölgeyi kapsıyor. Arazi üzerindeki yapılan başvurular sonrasında alınacak turizm ruhsatı, bu bölgenin turistik işletmelere açık hale gelmesine neden olacak.
Cumhuriyet'ten Yaprak Akbaba'nın haberine göre; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan açık artırma yoluyla ihale ilanı açılarak Koy, özel kullanıma teslim ediliyor. 27 Ağustos tarihinde yayınlanan ihale ise 15 Eylül (çarşamba) günü gerçekleşecek. Müdürlüğün sitesinde yer alan ihale ilanına göre Madam Martha Koyu'nun kullanım şekli 'açık çay bahçesi, restoran, turistik tesis' olarak belirtilmiş. İhalenin muhammen bedeli ise aylık 17.500 TL olarak açıklandı. 79 ada 6 parsel sayılı yer, 15 Eylül’de düzenlenecek ihale ile kiralanacak.
Madam Martha Koyu Dayanışması ise ihalenin iptal edilmesi için girişimleri başlattı.

'Anayasa'ya ve Kıyı Kanunu'na aykırı'

Avukat Can Bıçakçı, 2019 yılında yapılan ihale sonrasında Madam Martha Koyu'nun dokusunun bozulmamasının nedenini de iyi bir kamoyu oluşturulmasıyla açıklıyor. Bıçakcı, bu sefer yapılan ihalenin Koy için daha tehlikeli olduğunu ifade ederek, bu ihalede önceki ihaleden farkını "Restoran ve turistik tesis şeklinde bir ibare de var" sözleriyle anlattı.
Can devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Genel olarak Kıyı kesiminin bu şekilde kiralanması Anayasaya ve Kıyı Kanununa aykırıdır. Ayrıca bu ihale özelinde ihale şartnamesinde de bir sürü usulsüzlükler bulunuyor. Kira süresi açık bir şekilde şartnamede belirtilmemiş, kiralanan yerin krokisi dahi şartname ekinde yer almıyordu, ihtarname gönderilmesi akabinde krokiyi gönderdiler. 9 Eylül tarihinde Adalar Vakfı yürütmeyi durdurma talebiyle iptal davasını idare mahkemesinde açtı. Mahkemeden bu hukuksuz ihalenin durdurulmasına yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermesini bekliyoruz."

'Biyoçeşitliliğin büyük bir kısmını çok yakın bir zamanda kaybedeceğiz'

Madam Martha Koyu, İstanbul yakınındaki en önemli deniz çayırlarına sahip, doğal zenginliğe sahip bir alan. Deniz çayırları, deniz ekosistemi için büyük önem taşır: Oksijen üretir, kıyı erozyonunu engeller, suda askıda bulunan partikülleri önler ve suyun ışık geçirgenliğini artırır. İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Cem Dalyan, “Neredeyse bütün canlılık bununla başlar” diyor.
Dalyan, şunları dile getirdi:

Martha Koyu’ndaki deniz çayırları birçok açıdan önem taşıyor. Öncelikle, balık yavrularını koruma alanı oluşturuyor. Çünkü canlıların üremeyi sağlayabilmesi ve sürdürebilmesi için böyle korunaklı ortamlara ihtiyacı var. Ayrıca Martha Koyu’nda 5-6 metre derinlikten sonra, kum zemin üzerinde yayılan ufak taşlar var. Bunlar, aralarda yaşamayı seven, özellikle omurgasız türler için muhteşem bir yaşam alanı. Ve sanki şöyle bir şey yapılmış: Martha Koyu’na birisi gelmiş, deniz nasıl daha güzel olur demiş, oturmuş düşünmüş ve aşağıda onu uygulamış. Bu nedenle, çok acil olarak Martha Koyu koruma altına alınmalı. Yoksa biyo çeşitliliğimizin büyük bir kısmını çok yakın bir zamanda kaybedeceğiz.

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