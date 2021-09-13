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Canlı yayında küfür etti
Canlı yayında küfür etti
İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'ın konuk olarak katıldığı programa telefonla bağlanan AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T14:05+0300
2021-09-13T14:05+0300
politika
ak parti
mehmet sekmen
iyi parti
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AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'ın konuk olarak katıldığı ERK Haber'deki programa telefonla bağlandı. Sekmen, eleştiri üzerine Kırkpınar'a küfür etti.
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ak parti, mehmet sekmen, iyi parti, pezevenk

Canlı yayında küfür etti

14:05 13.09.2021
© AAErzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumspor'un onursal başkanı Mehmet Sekmen,
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumspor'un onursal başkanı Mehmet Sekmen, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AA
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İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'ın konuk olarak katıldığı programa telefonla bağlanan AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, canlı yayında küfür etti.
AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'ın konuk olarak katıldığı ERK Haber'deki programa telefonla bağlandı.
Sekmen, eleştiri üzerine Kırkpınar'a küfür etti.
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