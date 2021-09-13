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Cari açık ve sanayi üretim rakamları açıklandı
Cari açık ve sanayi üretim rakamları açıklandı
Sanayi üretim endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 4.2 azaldı, yıllık bazda yüzde 8.7 arttı 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T10:15+0300
2021-09-13T10:30+0300
ekonomi
ekonomi
cari açık
sanayi
sanayi üretim endeksi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.Sanayi üretim endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 4.2 azalırken yıllık bazda yüzde 8.7 arttı. Cari işlemler hesabı temmuzda 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolar oldu.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11.7 arttı.Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 2.3 düşüş oldu.Sanayi üretiminde aylık verilerMevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 4.2 azaldı.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.5 yükseldi.
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ekonomi, cari açık, sanayi, sanayi üretim endeksi

Cari açık ve sanayi üretim rakamları açıklandı

10:15 13.09.2021 (güncellendi: 10:30 13.09.2021)
© AAsanayi üretim endeksi
sanayi üretim endeksi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AA
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Sanayi üretim endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 4.2 azaldı, yıllık bazda yüzde 8.7 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Sanayi üretim endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 4.2 azalırken yıllık bazda yüzde 8.7 arttı. Cari işlemler hesabı temmuzda 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolar oldu.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11.7 arttı.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 2.3 düşüş oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 4.2 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.5 yükseldi.
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