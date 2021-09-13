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https://tr.sputniknews.com/20210913/cezaevinde-ziyaretci-arama-odalarina-kamera-1048868141.html
Cezaevinde ziyaretçi arama odalarına kamera
Cezaevinde ziyaretçi arama odalarına kamera
Hak ihlali ve intiharlarla gündeme gelen Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’nde ziyaretçi arama odalarına kamera konulduğu belirtildi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T16:41+0300
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türkiye
antalya
açık cezaevi
intihar
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Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’nde ziyaretçi arama odalarına geçen nisan ayında kamera konuldu. Cezaevinde akrabasını ziyarete giden bir yurttaş, “Erkek ziyaretçi arama odasında kameraları görünce çok şaşırdım. Mahremiyet ihlal ediliyor. Çünkü yeri geldiğinde o odada üstünü veya altını çıkarabiliyorsun. Muhtemelen kadın bölümünde de vardır” dedi. Konuya ilişkin bilgi veren avukat Ülkü Şahin ise bu durumun mevzuata aykırı olduğunu söyledi.Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, Yaşanan intiharlarla gündeme gelen Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’nde ziyaretçi arama odalarına kamera konuldu. Cezaevinde akrabası bulunan ve ziyaretçi olarak giden bir yurttaş, uzun zamandır cezaevine gidip geldiğini belirterek uygulamaya geçen nisan ayında başlandığını anlattı. Yurttaş, “Cezaevine gittiğimde erkek ziyaretçi arama odasındaki kamerayı görünce tedirgin oldum. Burada varsa kadın ziyaretçi arama odasında da vardır. İlk oradakilere sordum ‘neden buraya kamera konuldu’ diye ama bilgi vermediler. İnsanların çoğu yakınlarını görmeleri engellenir diye ses çıkarmıyor. Ben hukuken de doğru bir uygulama olduğunu düşünmüyorum. Bu sıkıntıyı yaşayan yüzlerce insan var” diye konuştu.'Özel hayata aykırı'Ülkü Şahin, “Bahse konu uygulamanın mevzuatta yeri yoktur ve açıkça hukuka aykırıdır. 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu'nun (CGTİHK) 86. madde 7. fıkrasına göre aramalarda insan onuru esastır. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.6 uyarınca aramalarda insanın saygınlığını küçültecek, onurunu incitecek veya aramanın amacıyla bağdaşmayacak tutum ve davranışlarda bulunulamaz. Bu bakımdan söz konusu hukuka aykırı uygulama insan onuruna zarar vermektedir. Ayrıca kişilerin özel hayata saygı hakkına da açıkça aykırı bir uygulamadır” dedi.
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antalya, açık cezaevi, intihar

Cezaevinde ziyaretçi arama odalarına kamera

16:41 13.09.2021 (güncellendi: 16:46 13.09.2021)
© DHACezaevi - koronavirüs - İzmir
Cezaevi - koronavirüs - İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© DHA
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Hak ihlali ve intiharlarla gündeme gelen Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’nde ziyaretçi arama odalarına kamera konulduğu belirtildi.
Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’nde ziyaretçi arama odalarına geçen nisan ayında kamera konuldu. Cezaevinde akrabasını ziyarete giden bir yurttaş, “Erkek ziyaretçi arama odasında kameraları görünce çok şaşırdım. Mahremiyet ihlal ediliyor. Çünkü yeri geldiğinde o odada üstünü veya altını çıkarabiliyorsun. Muhtemelen kadın bölümünde de vardır” dedi. Konuya ilişkin bilgi veren avukat Ülkü Şahin ise bu durumun mevzuata aykırı olduğunu söyledi.
Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, Yaşanan intiharlarla gündeme gelen Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’nde ziyaretçi arama odalarına kamera konuldu. Cezaevinde akrabası bulunan ve ziyaretçi olarak giden bir yurttaş, uzun zamandır cezaevine gidip geldiğini belirterek uygulamaya geçen nisan ayında başlandığını anlattı. Yurttaş, “Cezaevine gittiğimde erkek ziyaretçi arama odasındaki kamerayı görünce tedirgin oldum. Burada varsa kadın ziyaretçi arama odasında da vardır. İlk oradakilere sordum ‘neden buraya kamera konuldu’ diye ama bilgi vermediler. İnsanların çoğu yakınlarını görmeleri engellenir diye ses çıkarmıyor. Ben hukuken de doğru bir uygulama olduğunu düşünmüyorum. Bu sıkıntıyı yaşayan yüzlerce insan var” diye konuştu.

'Özel hayata aykırı'

Ülkü Şahin, “Bahse konu uygulamanın mevzuatta yeri yoktur ve açıkça hukuka aykırıdır. 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu'nun (CGTİHK) 86. madde 7. fıkrasına göre aramalarda insan onuru esastır. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.6 uyarınca aramalarda insanın saygınlığını küçültecek, onurunu incitecek veya aramanın amacıyla bağdaşmayacak tutum ve davranışlarda bulunulamaz. Bu bakımdan söz konusu hukuka aykırı uygulama insan onuruna zarar vermektedir. Ayrıca kişilerin özel hayata saygı hakkına da açıkça aykırı bir uygulamadır” dedi.
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