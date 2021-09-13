https://tr.sputniknews.com/20210913/chp-buldan-ilce-baskani-ve-9-yonetim-kurulu-uyesi-istifa-etti-1048854358.html

CHP Buldan İlçe Başkanı ve 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti

CHP Buldan İlçe Başkanı ve 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti

Denizli'nin Buldan ilçesinde CHP İlçe Başkanı Mustafa Akın Başbuğ ile 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T10:24+0300

2021-09-13T10:24+0300

2021-09-13T10:24+0300

politika

chp

denizli

parti

buldan

istifa

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buldan İlçe Başkanı Mustafa Akın Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özel nedenlerle ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.Başbuğ, yönetim kuruluyla toplantı yaptığını belirterek "Onlar da 'Biz beraber geldik, beraber gidelim' kararı, aldı. CHP Buldan yönetimi olarak görevimizden istifa ettik. 20 aylık süreçte ilçe yönetiminde beraber çalıştığım, yönetim kuruluma, kadın kollarıma, gençlik kollarıma, meclis üyelerimize partimize ve bana verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

denizli

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