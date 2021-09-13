https://tr.sputniknews.com/20210913/demba-ba-futbolu-birakti-1048872677.html

Demba Ba futbolu bıraktı

Demba Ba futbolu bıraktı

Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir formalarını giyen 36 yaşındaki Senegalli golcü Demba Ba, futbolu bıraktığını açıkladı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T19:32+0300

2021-09-13T19:32+0300

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spor

demba ba

senegal

beşiktaş

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Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Senegalli golcü Demba Ba, futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.İngilizce, Fransızca ve Türkçe bir açıklama yayımlayan 36 yaşındaki golcü, şu ifadeleri kullandı:"Kalbi şükranla dolu biri olarak futbolculuk kariyerime son verdiğimi açıklıyorum. Ne güzel bir yolculuk oldu. Emek ve göz yaşlarının dışında futbol bana çok güzel duygular tattırdı. Atılan her golden sonra tribünlerden gelen taraftarların sesi ve tutkusundan, saha içi ve dışında takım arkadaşlarımla olan bağlılığımıza... Bunların hepsi kalbimde ve zihnimde sonsuza kadar kalacak. Yolumun kesiştiği ve büyümeye yardıcım olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana fırsat veren her kulübe ve yönetime, muazzam destekleri için taraftarlara ve ailem ile arkadaşlarıma ise koşulsuz sevgileri için tüm kalbimle hepinize teşekkürler. Allah'ım sana hamd olsun.""Demba Ba, Senegal A Milli Takımı formasını da 6 kez giydi ve 1 gol attı.

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spor, demba ba, senegal, beşiktaş