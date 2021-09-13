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Denetimli serbestlikle hapisten çıkan saldırgan, eşi dönmeyince kayınbiraderini öldürdü
Denetimli serbestlikle hapisten çıkan saldırgan, eşi dönmeyince kayınbiraderini öldürdü
Kars'ta denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden tahliye edilen bir kişi, gizlice girdiği evde kayınbiraderini öldürdü. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T06:48+0300
2021-09-13T06:47+0300
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kadına şiddet
denetimli serbestlik
cinayet
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Kars'ın Kağızman ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkan kişi, pencereden girdiği evde kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü.Alınan bilgiye göre, Bayam Mahallesi'nde daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan Muhammed A, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye oldu.Cezaevinden çıktıktan sonra eşi Elif A'nın dönmemesine sinirlenen Muhammed A, kayınpederinin evine gitti.Evin banyo penceresinden gizlice içeri giren Muhammed A, yatakta uyuyan kayınbiraderi Harun Aydın'ı silahla vurarak öldürdü.Olayın ardından kaçan Muhammed A'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.Hayatını kaybeden Aydın'ın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüpheli Muhammed A, arazide kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı.
https://tr.sputniknews.com/20210904/kovid-19-tedbirleri-kapsaminda-sartli-tahliye-olan-sahis-esini-bag-evinde-bogazini-keserek-oldurdu-1048613147.html
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kadına şiddet, denetimli serbestlik, cinayet

Denetimli serbestlikle hapisten çıkan saldırgan, eşi dönmeyince kayınbiraderini öldürdü

06:48 13.09.2021
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AA
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Kars'ta denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden tahliye edilen bir kişi, gizlice girdiği evde kayınbiraderini öldürdü.
Kars'ın Kağızman ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkan kişi, pencereden girdiği evde kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Bayam Mahallesi'nde daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan Muhammed A, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye oldu.

Cezaevinden çıktıktan sonra eşi Elif A'nın dönmemesine sinirlenen Muhammed A, kayınpederinin evine gitti.
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Evin banyo penceresinden gizlice içeri giren Muhammed A, yatakta uyuyan kayınbiraderi Harun Aydın'ı silahla vurarak öldürdü.

Olayın ardından kaçan Muhammed A'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Aydın'ın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Muhammed A, arazide kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı.
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