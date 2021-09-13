Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210913/denetimli-serbestlikle-hapisten-cikan-saldirgan-esi-donmeyince-kayinbiraderini-oldurdu-1048851255.html
Denetimli serbestlikle hapisten çıkan saldırgan, eşi dönmeyince kayınbiraderini öldürdü
Denetimli serbestlikle hapisten çıkan saldırgan, eşi dönmeyince kayınbiraderini öldürdü
Kars'ta denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden tahliye edilen bir kişi, gizlice girdiği evde kayınbiraderini öldürdü. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T06:48+0300
2021-09-13T06:48+0300
2021-09-13T06:47+0300
türkiye
kadına şiddet
denetimli serbestlik
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045039850_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ed07b64c9f95541d5f06fc70af959145.jpg
Kars'ın Kağızman ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkan kişi, pencereden girdiği evde kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü.Alınan bilgiye göre, Bayam Mahallesi'nde daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan Muhammed A, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye oldu.Cezaevinden çıktıktan sonra eşi Elif A'nın dönmemesine sinirlenen Muhammed A, kayınpederinin evine gitti.Evin banyo penceresinden gizlice içeri giren Muhammed A, yatakta uyuyan kayınbiraderi Harun Aydın'ı silahla vurarak öldürdü.Olayın ardından kaçan Muhammed A'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.Hayatını kaybeden Aydın'ın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüpheli Muhammed A, arazide kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı.
https://tr.sputniknews.com/20210904/kovid-19-tedbirleri-kapsaminda-sartli-tahliye-olan-sahis-esini-bag-evinde-bogazini-keserek-oldurdu-1048613147.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045039850_339:0:1839:1125_1920x0_80_0_0_24d8c6c3beb170193017fb9fcb451114.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kadına şiddet, denetimli serbestlik, cinayet
Denetimli serbestlikle hapisten çıkan saldırgan, eşi dönmeyince kayınbiraderini öldürdü
Kars'ta denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden tahliye edilen bir kişi, gizlice girdiği evde kayınbiraderini öldürdü.
Kars'ın Kağızman ilçesinde
denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkan kişi, pencereden girdiği evde kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Bayam Mahallesi'nde daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan Muhammed A, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra eşi Elif A'nın dönmemesine sinirlenen Muhammed A, kayınpederinin evine gitti.
Evin banyo penceresinden gizlice içeri giren Muhammed A, yatakta uyuyan kayınbiraderi Harun Aydın'ı silahla vurarak öldürdü.
Olayın ardından kaçan Muhammed A'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Aydın'ın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Muhammed A, arazide kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı.