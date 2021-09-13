https://tr.sputniknews.com/20210913/denetimli-serbestlikle-hapisten-cikan-saldirgan-esi-donmeyince-kayinbiraderini-oldurdu-1048851255.html

Denetimli serbestlikle hapisten çıkan saldırgan, eşi dönmeyince kayınbiraderini öldürdü

Denetimli serbestlikle hapisten çıkan saldırgan, eşi dönmeyince kayınbiraderini öldürdü

Kars'ta denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden tahliye edilen bir kişi, gizlice girdiği evde kayınbiraderini öldürdü. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T06:48+0300

2021-09-13T06:48+0300

2021-09-13T06:47+0300

türkiye

kadına şiddet

denetimli serbestlik

cinayet

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Kars'ın Kağızman ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkan kişi, pencereden girdiği evde kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü.Alınan bilgiye göre, Bayam Mahallesi'nde daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan Muhammed A, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye oldu.Cezaevinden çıktıktan sonra eşi Elif A'nın dönmemesine sinirlenen Muhammed A, kayınpederinin evine gitti.Evin banyo penceresinden gizlice içeri giren Muhammed A, yatakta uyuyan kayınbiraderi Harun Aydın'ı silahla vurarak öldürdü.Olayın ardından kaçan Muhammed A'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.Hayatını kaybeden Aydın'ın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüpheli Muhammed A, arazide kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı.

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kadına şiddet, denetimli serbestlik, cinayet