DEVA'lı Yeneroğlu, metrobüsten atılan sığınmacıların görüntüsünü paylaştı

İstanbul'da iddiaya göre metrobüste bir tartışmanın ardından sığınmacılar metrobüsten atıldı. Olay anına ilişkin görüntüleri paylaşan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eleştirilerini dile getirdi.Yeneroğlu, "Hayatımın büyük ekseriyetini yurt dışında azınlık olarak yaşadım ve kendimi bildim bileli ırkçılıkla mücadele ettim ama böyle insanlık adına utanç verici bir manzara ile çok az karşılaştım. Kendi ülkemde olması daha acı... Kitleleri bu utanca itenler insanlıklarını sorgulasın" yorumunu yaptı.
İstanbul'da iddiaya göre metrobüste bir tartışmanın ardından sığınmacılar metrobüsten atıldı. Olay anına ilişkin görüntüleri paylaşan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eleştirilerini dile getirdi.
Yeneroğlu, "Hayatımın büyük ekseriyetini yurt dışında azınlık olarak yaşadım ve kendimi bildim bileli ırkçılıkla mücadele ettim ama böyle insanlık adına utanç verici bir manzara ile çok az karşılaştım. Kendi ülkemde olması daha acı... Kitleleri bu utanca itenler insanlıklarını sorgulasın" yorumunu yaptı.
Hayatımın büyük ekseriyetini yurt dışında azınlık olarak yaşadım ve kendimi bildim bileli ırkçılıkla mücadele ettim ama böyle insanlık adına utanç verici bir manzara ile çok az karşılaştım.