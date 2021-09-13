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DEVA'lı Yeneroğlu, metrobüsten atılan sığınmacıların görüntüsünü paylaştı
DEVA'lı Yeneroğlu, metrobüsten atılan sığınmacıların görüntüsünü paylaştı
DEVA'lı Yeneroğlu, metrobüsten atılan sığınmacıların görüntüsünü paylaşarak "Kitleleri bu utanca itenler insanlıklarını sorgulasın" dedi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
sığınmacı
mustafa yeneroğlu
deva partisi
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İstanbul'da iddiaya göre metrobüste bir tartışmanın ardından sığınmacılar metrobüsten atıldı. Olay anına ilişkin görüntüleri paylaşan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eleştirilerini dile getirdi.Yeneroğlu, "Hayatımın büyük ekseriyetini yurt dışında azınlık olarak yaşadım ve kendimi bildim bileli ırkçılıkla mücadele ettim ama böyle insanlık adına utanç verici bir manzara ile çok az karşılaştım. Kendi ülkemde olması daha acı... Kitleleri bu utanca itenler insanlıklarını sorgulasın" yorumunu yaptı.
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sığınmacı, mustafa yeneroğlu, deva partisi, otobüs

DEVA'lı Yeneroğlu, metrobüsten atılan sığınmacıların görüntüsünü paylaştı

12:30 13.09.2021 (güncellendi: 12:32 13.09.2021)
© AAMustafa Yeneroğlu
Mustafa Yeneroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AA
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DEVA'lı Yeneroğlu, metrobüsten atılan sığınmacıların görüntüsünü paylaşarak "Kitleleri bu utanca itenler insanlıklarını sorgulasın" dedi.
İstanbul'da iddiaya göre metrobüste bir tartışmanın ardından sığınmacılar metrobüsten atıldı. Olay anına ilişkin görüntüleri paylaşan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eleştirilerini dile getirdi.
Yeneroğlu, "Hayatımın büyük ekseriyetini yurt dışında azınlık olarak yaşadım ve kendimi bildim bileli ırkçılıkla mücadele ettim ama böyle insanlık adına utanç verici bir manzara ile çok az karşılaştım. Kendi ülkemde olması daha acı... Kitleleri bu utanca itenler insanlıklarını sorgulasın" yorumunu yaptı.
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