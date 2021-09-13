https://tr.sputniknews.com/20210913/devali-yeneroglu-metrobusten-atilan-siginmacilarin-goruntusunu-paylasti-1048857960.html

DEVA'lı Yeneroğlu, metrobüsten atılan sığınmacıların görüntüsünü paylaştı

DEVA'lı Yeneroğlu, metrobüsten atılan sığınmacıların görüntüsünü paylaştı

DEVA'lı Yeneroğlu, metrobüsten atılan sığınmacıların görüntüsünü paylaşarak "Kitleleri bu utanca itenler insanlıklarını sorgulasın" dedi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T12:30+0300

2021-09-13T12:30+0300

2021-09-13T12:32+0300

türkiye

sığınmacı

mustafa yeneroğlu

deva partisi

otobüs

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İstanbul'da iddiaya göre metrobüste bir tartışmanın ardından sığınmacılar metrobüsten atıldı. Olay anına ilişkin görüntüleri paylaşan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eleştirilerini dile getirdi.Yeneroğlu, "Hayatımın büyük ekseriyetini yurt dışında azınlık olarak yaşadım ve kendimi bildim bileli ırkçılıkla mücadele ettim ama böyle insanlık adına utanç verici bir manzara ile çok az karşılaştım. Kendi ülkemde olması daha acı... Kitleleri bu utanca itenler insanlıklarını sorgulasın" yorumunu yaptı.

türkiye

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sığınmacı, mustafa yeneroğlu, deva partisi, otobüs