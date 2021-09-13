https://tr.sputniknews.com/20210913/dugunde-maganda-kursunuyla-basindan-vuruldu-1048851465.html

Düğünde maganda kurşunuyla başından vuruldu

Düğünde maganda kurşunuyla başından vuruldu

Samsun Bafra'da düğünde açılan ateş sonucu başından vurulan bir kişi ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T06:56+0300

2021-09-13T06:56+0300

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türkiye

düğün

ölüm

silah

maganda kurşunu

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Samsun'un Bafra ilçesinde Gökhan Karaman, katıldığı düğünde maganda kurşunuyla başından vurularak ağır yaralandı.Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaburç Mahallesi’nde meydana geldi.İddiaya göre Ö.D., düğünde ruhsatsız tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Ö.D.’nin tabancasından çıkan bir kurşun, o sırada yanında bulunan Gökhan Karaman’ın başına isabet etti.Kanlar içerisinde kalan Gökhan Karaman, ağır yaralandı. Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gökhan Karaman, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olaydan sonra kaçan Ö.D. ise Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

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düğün, ölüm, silah, maganda kurşunu