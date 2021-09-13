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Düğünde maganda kurşunuyla başından vuruldu
Düğünde maganda kurşunuyla başından vuruldu
Samsun Bafra'da düğünde açılan ateş sonucu başından vurulan bir kişi ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T06:56+0300
2021-09-13T06:55+0300
türkiye
düğün
ölüm
silah
maganda kurşunu
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Samsun'un Bafra ilçesinde Gökhan Karaman, katıldığı düğünde maganda kurşunuyla başından vurularak ağır yaralandı.Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaburç Mahallesi’nde meydana geldi.İddiaya göre Ö.D., düğünde ruhsatsız tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Ö.D.’nin tabancasından çıkan bir kurşun, o sırada yanında bulunan Gökhan Karaman’ın başına isabet etti.Kanlar içerisinde kalan Gökhan Karaman, ağır yaralandı. Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gökhan Karaman, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olaydan sonra kaçan Ö.D. ise Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210831/maganda-kursunu-ona-engel-olamadi-turkiyeyi-olimpiyatlarda-temsil-etti-1048475687.html
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düğün, ölüm, silah, maganda kurşunu

Düğünde maganda kurşunuyla başından vuruldu

06:56 13.09.2021
© DHAambulans - acil servis
ambulans - acil servis - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© DHA
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Samsun Bafra'da düğünde açılan ateş sonucu başından vurulan bir kişi ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde Gökhan Karaman, katıldığı düğünde maganda kurşunuyla başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaburç Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre Ö.D., düğünde ruhsatsız tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Ö.D.’nin tabancasından çıkan bir kurşun, o sırada yanında bulunan Gökhan Karaman’ın başına isabet etti.
Kanlar içerisinde kalan Gökhan Karaman, ağır yaralandı. Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gökhan Karaman, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olaydan sonra kaçan Ö.D. ise Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Murat Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
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