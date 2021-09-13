https://tr.sputniknews.com/20210913/erbas-cografyamizda-uygulanan-kirli-senaryolar-stklar-sayesinde-tutmadi-1048851583.html
Erbaş: Coğrafyamızda uygulanan kirli senaryolar, STK'lar sayesinde tutmadı
Erbaş: Coğrafyamızda uygulanan kirli senaryolar, STK'lar sayesinde tutmadı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır'da kanaat önderleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T07:03+0300
2021-09-13T07:03+0300
2021-09-13T07:04+0300
türkiye
açıklama
ali erbaş
diyanet başkanlığı
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın İslam'la müşerref olan ilk şehir olduğunu hatırlatarak, "Peygamber Efendimizin irtihalinden 7 sene sonra sahabe-i kiram insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Diyarbakır'a kadar gelmiş" ifadesini kullandı.Prof. Dr. Erbaş, ümmetin ve insanlığın büyük sorunları olduğuna ve sorunların yanında 'ümmetin birbiri ile çekişmemesi gerektiğine' dikkat çekerek, "Yüce Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de 'Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin, kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir' buyuruyor. Bizim birbirimize düşmememiz, birbirimizle uğraşmamamız gerekiyor. İşte ayet-i kerimede Rabb'im bunlara fırsat vermeyin diye bizi uyarıyor" değerlendirmesinde bulundu.'Kurdukları kirli senaryolar tutmadı'Sorunların çözümünde kanaat önderlerine, STK'lere, vakıflara, derneklere ve öğretmenlere önemli vazifeler düştüğünü dile getiren Erbaş, "Sorunlarımızı ilimle, hikmetle, ferasetle, dirayetle çözeceğiz inşallah. Bir asırdır coğrafyamızda uygulanan fitne ve kurdukları kirli senaryolar, iyilik için bir araya gelen kanaat önderleri ve STK'lar sayesinde tutmadı" görüşünü paylaştı.Türkiye Diyanet Vakfının, dünyanın 149 ülkesinde çalışmalarını yürüttüğüne de işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:"Oradaki insanlara kurban eti dağıttığımızda gözyaşları içerisinde 'Türkiye'den buralara kadar gönderen insanlardan Allah razı olsun' diye dua ediyorlar. Bizim, bu kadar düşmanların saldırılarına karşı nasıl ayakta durduğumuzu sanıyorsunuz. İşte bu insanların bizlere ettikleri dualar sayesinde ayaktayız elhamdülillah."Toplantıya, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210913/erdogan-son-donemlerde-diyanet-camiamiz-uzerinde-bazi-spekulatif-olaylar-cereyan-ediyor-1048849021.html
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Erbaş: Coğrafyamızda uygulanan kirli senaryolar, STK'lar sayesinde tutmadı
07:03 13.09.2021 (güncellendi: 07:04 13.09.2021)
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır'da kanaat önderleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın İslam'la müşerref olan ilk şehir olduğunu hatırlatarak, "Peygamber Efendimizin irtihalinden 7 sene sonra sahabe-i kiram insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Diyarbakır'a kadar gelmiş" ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Erbaş, ümmetin ve insanlığın büyük sorunları olduğuna ve sorunların yanında 'ümmetin birbiri ile çekişmemesi gerektiğine' dikkat çekerek, "Yüce Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de 'Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin, kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir' buyuruyor. Bizim birbirimize düşmememiz, birbirimizle uğraşmamamız gerekiyor. İşte ayet-i kerimede Rabb'im bunlara fırsat vermeyin diye bizi uyarıyor" değerlendirmesinde bulundu.
'Kurdukları kirli senaryolar tutmadı'
Sorunların çözümünde kanaat önderlerine, STK'lere, vakıflara, derneklere ve öğretmenlere önemli vazifeler düştüğünü dile getiren Erbaş, "Sorunlarımızı ilimle, hikmetle, ferasetle, dirayetle çözeceğiz inşallah. Bir asırdır coğrafyamızda uygulanan fitne ve kurdukları kirli senaryolar, iyilik için bir araya gelen kanaat önderleri ve STK'lar sayesinde tutmadı" görüşünü paylaştı.
Türkiye Diyanet Vakfının, dünyanın 149 ülkesinde çalışmalarını yürüttüğüne de işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:
"Oradaki insanlara kurban eti dağıttığımızda gözyaşları içerisinde 'Türkiye'den buralara kadar gönderen insanlardan Allah razı olsun' diye dua ediyorlar. Bizim, bu kadar düşmanların saldırılarına karşı nasıl ayakta durduğumuzu sanıyorsunuz. İşte bu insanların bizlere ettikleri dualar sayesinde ayaktayız elhamdülillah."
Toplantıya, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı.