https://tr.sputniknews.com/20210913/erdal-erzincan-baglamasini-imamogluna-hediye-etti-1048856252.html

Erdal Erzincan, bağlamasını İmamoğlu'na hediye etti

Erdal Erzincan, bağlamasını İmamoğlu'na hediye etti

Erdal Erzincan, Harbiye Açıkhava'daki konseri sonrası bağlamasını, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye etti. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T11:34+0300

2021-09-13T11:34+0300

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türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

hediye

ekrem imamoğlu

bağlama

erdal erzincan

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Erdal Erzincan, dün (12 Eylül 2021) İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Yoğun ilginin olduğu konser sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahneye çıkarak Erzincan'ı tebrik etti.Sanatçı Erdal Erzincan da bağlamasını İmamoğlu'na hediye etti.

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), hediye, ekrem imamoğlu, bağlama, erdal erzincan