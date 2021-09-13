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Erdal Erzincan, bağlamasını İmamoğlu'na hediye etti
Erdal Erzincan, bağlamasını İmamoğlu'na hediye etti
Erdal Erzincan, Harbiye Açıkhava'daki konseri sonrası bağlamasını, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye etti. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T11:34+0300
2021-09-13T11:34+0300
2021-09-13T11:35+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
hediye
ekrem imamoğlu
bağlama
erdal erzincan
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Erdal Erzincan, dün (12 Eylül 2021) İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Yoğun ilginin olduğu konser sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahneye çıkarak Erzincan'ı tebrik etti.Sanatçı Erdal Erzincan da bağlamasını İmamoğlu'na hediye etti.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), hediye, ekrem imamoğlu, bağlama, erdal erzincan
Erdal Erzincan, bağlamasını İmamoğlu'na hediye etti 11:34 13.09.2021 (güncellendi: 11:35 13.09.2021)
Erdal Erzincan, Harbiye Açıkhava'daki konseri sonrası bağlamasını, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye etti.
Erdal Erzincan, dün (12 Eylül 2021) İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.
Yoğun ilginin olduğu konser sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, sahneye çıkarak Erzincan'ı tebrik etti.
Sanatçı Erdal Erzincan da bağlamasını İmamoğlu'na hediye etti.