https://tr.sputniknews.com/20210913/erdogan-hak-ozgurluk-alanlarinda-milletimizin-yasadigi-magduriyetleri-giderecek-adimlari-attik-1048863454.html

Erdoğan: 2023 hedeflerimiz, küresel senaryolara karşı başkaldırıdır

Erdoğan: 2023 hedeflerimiz, küresel senaryolara karşı başkaldırıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedefleriyle ilgili olarak "Küresel senaryolara karşı bir başkaldırıdır. Alın terimizle ve yeri geldiğinde kanımızla... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T14:28+0300

2021-09-13T14:28+0300

2021-09-13T14:56+0300

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, orman yangınları ve sel felaketine değinen Erdoğan, "Hamdolsun biz milletimizin, birliğine, beraberliğine sahip çıkması, arkamızdaki binlerce yıllık devlet geleneğinin gücü sayesinde dimdik ayaktayız" dedi.Erdoğan, "Bilhassa son dönemde yaşadıklarımızın ardından artık kendimize daha çok güveniyor, geleceğimize daha umutla bakıyoruz. 2023'e yaklaştıkça bu güven ve umut zeminini bozmaya yönelik tacizlerin artması doğru istikamette gittiğimizin işareti. Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha özgüvenli yürüyoruz" ifadesini kullandı.2023 hedeflerine de değinen Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e endekslendiğimiz hedeflerimiz, küresel senaryolara karşı bir başkaldırıdır. Alın terimizle ve yeri geldiğinde kanımızla, istikbaline sahip çıkan bir ülke olduğumuz gerçeğini kabul ettirdik" ifadesini kullandı.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Sakarya Savaşı'nın yaşandığı Polatlı ve Haymana'da hali hazırda 7 anıt şehitliğimiz bulunuyor. Bu zaferin kazanıldığı bölgeyi tarihi milli park ilan ederek kapsamlı bir ihya çalışması başlattık. - Tüm bu eserleri, gelecek nesillere verdiğimiz mücadelelerin en doğru şekilde anlatılması bakımından önemli görevler ifa edeceğini düşünüyorum. - Anadolu'dan tamamen sökülüp atılmak istenen Türk milleti, dişiyle tırnağıyla verdiği mücadelesini kurduğu cumhuriyetle yeni bir başlangıç haline getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, yaşadığımız onca badirelere, uğradığımız onca saldırılara rağmen 100. yılının eşiğine gelmiştir.- Çok partili siyasi hayata geçişle birlikte vesayetin sinsi oyunlarına ve darbelerin yol açtığı hasarlara rağmen milletimiz demokrasi ve kalkınma istikametinde ısrarcı olmuştur. Milli iradenin gücünün önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının, ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağını cümle aleme gösterdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e endekslendiğimiz hedeflerimiz, aslında tıpkı milli mücadelemizin kendisi gibi küresel saldırılara karşı bir başkaldırıdır. Alın terimizle ve yeri geldiğinde kanımızla, istikbaline sahip çıkan bir ülke olduğumuz gerçeğini kabul ettirdik.- Bazıları hala 2023 hedeflerimizi sıradan bir orta-uzun vadeli kalkınma programı sanmaya devam ediyor. Halbuki biz bu iradeyi ortaya koyarak cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik. Demokrasi ve kalkınma standartlarımızı dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine çıkartarak asırlardır kuşatma altında tutulan medeniyet, tarih ve kültür ufkumuzu tekrar açmayı başardık. Bir yandan eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora, her alanda asırlık ihmallerin telafisini gerçekleştirdik. Hak, hukuk, adalet, özgürlük alanlarında milletimizin yaşadığı mağduriyetleri giderecek adımları attık.- Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sancıları yaşadığı dönemde Türkiye olarak yönümüz geleceğe dönük yürüyoruz.- Bugün dünyada tarih, köken, inanç ve kültür bakımından bütünlüğü olmayan, devlet geçmişi birkaç asrı bulmayan pek çok ülke var. Türkiye'nin yaşadığı saldırıların, maruz kaldığı gizli - açık ayak oyunlarının, içinden geçtiği imtihanların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var.- Salgından tabi afetlere kadar son dönemde yaşanan her olağanüstü durum, bu tabloyu daha da belirgin hale getiriyor. Hamdolsun biz milletimizin, birliğine, beraberliğine sahip çıkması, arkamızdaki binlerce yıllık devlet geleneğinin gücü sayesinde dimdik ayaktayız. Bilhassa son dönemde yaşadıklarımızın ardından artık kendimize daha çok güveniyor, geleceğimize daha umutla bakıyoruz. 2023'e yaklaştıkça bu güven ve umut zeminini bozmaya yönelik tacizlerin artması doğru istikamette gittiğimizin işareti. Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha özgüvenli yürüyoruz. - Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için doğru olandan yana kullanmıştır. Kardeşlerim, bizim için esas olan milletimizin iradesidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar çalışacağız.

https://tr.sputniknews.com/20210911/erdogan-biz-su-anda-gelecegi-yakalamanin-pesindeyiz-hazirliklarimizi-buna-gore-yapiyoruz-1048825467.html

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recep tayyip erdoğan