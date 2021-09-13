https://tr.sputniknews.com/20210913/erdogan-son-donemlerde-diyanet-camiamiz-uzerinde-bazi-spekulatif-olaylar-cereyan-ediyor-1048849021.html

Erdoğan: Son dönemlerde, Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor

Erdoğan: Son dönemlerde, Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile telefonda... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T01:00+0300

2021-09-13T01:00+0300

2021-09-13T01:00+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:Diyarbakır'da bu anlayış içinde olanları gördüğünü, onları tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çünkü ne varsa inanıyorum ki birlik, beraberlik içerisinde, bu yolda devam etmekte var. Bunun için de yaptığınız çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Özellikle bölgede sizlerden çok büyük hizmetler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Erdoğan'a katılımcıların selamını ileterek teşekkür etti.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş