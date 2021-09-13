https://tr.sputniknews.com/20210913/erdogan-turk-ekonomisini-prangalarindan-kurtarmak-icin-tarihi-bircok-adim-attik-1048866202.html

Erdoğan: Türk ekonomisini prangalarından kurtarmak için tarihi birçok adım attık

Erdoğan: Türk ekonomisini prangalarından kurtarmak için tarihi birçok adım attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk ekonomisini prangalarından, Türk demokrasisini vesayet zincirlerinden kurtarmak için tarihi birçok adım attık" dedi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T15:50+0300

2021-09-13T15:50+0300

2021-09-13T15:50+0300

recep tayyip erdoğan

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Özel sektörü kalkınmanın lokomotifi olarak görüyoruz, yatırımcıların yanında olmayı sürdüreceğiz.İstikrarsızlıkla boğuşan ülkemizi hak ettiği yere taşımak, yatırımın, üretimin, inovasyonun merkezine dönüştürmek için hemen kolları sıvadık. Türk ekonomisini prangalarından, Türk demokrasisini vesayet zincirlerinden kurtarmak için tarihi birçok adım attık. Kamu kurumlarımızı motive ettik.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan