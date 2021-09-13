Erdoğan: Türk ekonomisini prangalarından kurtarmak için tarihi birçok adım attık

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Özel sektörü kalkınmanın lokomotifi olarak görüyoruz, yatırımcıların yanında olmayı sürdüreceğiz.İstikrarsızlıkla boğuşan ülkemizi hak ettiği yere taşımak, yatırımın, üretimin, inovasyonun merkezine dönüştürmek için hemen kolları sıvadık. Türk ekonomisini prangalarından, Türk demokrasisini vesayet zincirlerinden kurtarmak için tarihi birçok adım attık. Kamu kurumlarımızı motive ettik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk ekonomisini prangalarından, Türk demokrasisini vesayet zincirlerinden kurtarmak için tarihi birçok adım attık" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Özel sektörü kalkınmanın lokomotifi olarak görüyoruz, yatırımcıların yanında olmayı sürdüreceğiz.
İstikrarsızlıkla boğuşan ülkemizi hak ettiği yere taşımak, yatırımın, üretimin, inovasyonun merkezine dönüştürmek için hemen kolları sıvadık. Türk ekonomisini prangalarından, Türk demokrasisini vesayet zincirlerinden kurtarmak için tarihi birçok adım attık. Kamu kurumlarımızı motive ettik.