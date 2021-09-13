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SAVUNMA
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https://tr.sputniknews.com/20210913/genelkurmay-baskani-orgeneral-guler-azerbaycan-genelkurmay-baskani-ile-bir-araya-geldi-1048861775.html
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile bir araya geldi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T14:03+0300
2021-09-13T14:03+0300
2021-09-13T14:03+0300
savunma
türkiye
azerbaycan
yaşar güler
ikili görüşme
görüşme
milli savunma bakanlığı (msb)
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Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Veliyev, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda askeri törenle karşılandı.Törenin ardından Güler ve Veliyev, bir süre Karargahta görüşme gerçekleştirdi.
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türkiye, azerbaycan, yaşar güler, ikili görüşme, görüşme, milli savunma bakanlığı (msb)
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile bir araya geldi.
Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Veliyev, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda askeri törenle karşılandı.
Törenin ardından Güler ve Veliyev, bir süre Karargahta görüşme gerçekleştirdi.