https://tr.sputniknews.com/20210913/gs-tv-spikerinden-trabzonspor-derbisinde-kacan-gole-tepki-vur-ulan-vur-1048867191.html

GS TV spikerinden Trabzonspor derbisinde kaçan gole tepki: Vur ulan vur

GS TV spikerinden Trabzonspor derbisinde kaçan gole tepki: Vur ulan vur

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da, bordo-mavililerin maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmesinin yarattığı şok devam ederken GS TV... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T16:20+0300

2021-09-13T16:20+0300

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spor

galatasaray

trabzonspor

maç

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Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki maçın yankıları sürüyor. Galatasaray'ın erken bulduğu 2 gol sonrası farkın daha da açılması beklenirken bordo-mavililer maça tutundu, eşitliği getirdi.İkinci devrede karşılıklı ataklar oldu. GS TV spikeri Serbay Şenkal da bir hayli heyecanlıydı.İkinci yarıda Galatasaray forveti Halil Dervişoğlu'nun şutu sonrası Şenkal, "Vur ulan, vur ulan, vur ya!" tepkisiyle sosyal medyada gündem oldu.

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spor, galatasaray, trabzonspor, maç