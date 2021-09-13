GS TV spikerinden Trabzonspor derbisinde kaçan gole tepki: Vur ulan vur

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki maçın yankıları sürüyor. Galatasaray'ın erken bulduğu 2 gol sonrası farkın daha da açılması beklenirken bordo-mavililer maça tutundu, eşitliği getirdi.İkinci devrede karşılıklı ataklar oldu. GS TV spikeri Serbay Şenkal da bir hayli heyecanlıydı.İkinci yarıda Galatasaray forveti Halil Dervişoğlu'nun şutu sonrası Şenkal, "Vur ulan, vur ulan, vur ya!" tepkisiyle sosyal medyada gündem oldu.
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da, bordo-mavililerin maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmesinin yarattığı şok devam ederken GS TV spikeri Serbay Şenkal'ın heyecanı sosyal medyada çok konuşuldu.
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki maçın yankıları sürüyor. Galatasaray'ın erken bulduğu 2 gol sonrası farkın daha da açılması beklenirken bordo-mavililer maça tutundu, eşitliği getirdi.
İkinci devrede karşılıklı ataklar oldu. GS TV spikeri Serbay Şenkal da bir hayli heyecanlıydı.
İkinci yarıda Galatasaray forveti Halil Dervişoğlu'nun şutu sonrası Şenkal, "Vur ulan, vur ulan, vur ya!" tepkisiyle sosyal medyada gündem oldu.