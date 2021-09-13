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Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı
Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı
Hakkari Valiliği, il genelinde 15 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını duyurdu. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T18:57+0300
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türkiye
hakkari
yasak
valilik
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
sokağa çıkma kısıtlaması
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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentteki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün boyunca yasak olacağı duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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hakkari, yasak, valilik, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, sokağa çıkma kısıtlaması

Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı

18:57 13.09.2021
© AAHakkari kent merkezi
Hakkari kent merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AA
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Hakkari Valiliği, il genelinde 15 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını duyurdu.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentteki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün boyunca yasak olacağı duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla;

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 14.09.2021 tarihi saat 00.01’den 28.09.2021 tarihi saat 23.59’a kadar on beş (15) gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır.

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