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https://tr.sputniknews.com/20210913/hemsireden-kopegine-secde-etmesini-isteyen-doktor-gozaltina-alindi-1048873881.html
Hemşireden köpeğine secde etmesini isteyen doktor gözaltına alındı
Hemşireden köpeğine secde etmesini isteyen doktor gözaltına alındı
Mısır'da özel bir hastanede görev yapan doktor, erkek hemşireden köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini istediği ana ait videonun sosyal medyada... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T20:04+0300
2021-09-13T20:04+0300
2021-09-13T20:07+0300
yaşam
mısır
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doktor
secde
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Anadolu Ajansı'nın Mısır medyasına dayandırdığı haberine göre, Mısır Başsavcılığı, söz konusu doktor ile bir hastane çalışanının erkek hemşireye 'hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.Doktor ve hastane çalışanı 'güç kullanmak, hakaret ve dini istismar etmek' gibi suçlamalardan yargılanacak.Mısır Doktorlar Sendikası ise dün akşam yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğunu belirterek, söz konusu doktorun disiplin kuruluna sevk edileceğini kaydetmişti.Günler önce sosyal medyada yayılan video, ülke genelinde büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu doktorun görevine son verilmişti.
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Hemşireden köpeğine secde etmesini isteyen doktor gözaltına alındı 20:04 13.09.2021 (güncellendi: 20:07 13.09.2021)
Mısır'da özel bir hastanede görev yapan doktor, erkek hemşireden köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini istediği ana ait videonun sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı'nın Mısır medyasına dayandırdığı haberine göre,
Mısır Başsavcılığı, söz konusu doktor ile bir hastane çalışanının erkek hemşireye 'hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Doktor ve hastane çalışanı 'güç kullanmak, hakaret ve dini istismar etmek' gibi suçlamalardan yargılanacak. Mısır Doktorlar Sendikası ise dün akşam yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğunu belirterek, söz konusu doktorun disiplin kuruluna sevk edileceğini kaydetmişti. Günler önce sosyal medyada yayılan video, ülke genelinde büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu doktorun görevine son verilmişti.