https://tr.sputniknews.com/20210913/hemsireden-kopegine-secde-etmesini-isteyen-doktor-gozaltina-alindi-1048873881.html

Hemşireden köpeğine secde etmesini isteyen doktor gözaltına alındı

Hemşireden köpeğine secde etmesini isteyen doktor gözaltına alındı

Mısır'da özel bir hastanede görev yapan doktor, erkek hemşireden köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini istediği ana ait videonun sosyal medyada... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T20:04+0300

2021-09-13T20:04+0300

2021-09-13T20:07+0300

yaşam

mısır

hemşire

doktor

secde

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Anadolu Ajansı'nın Mısır medyasına dayandırdığı haberine göre, Mısır Başsavcılığı, söz konusu doktor ile bir hastane çalışanının erkek hemşireye 'hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.Doktor ve hastane çalışanı 'güç kullanmak, hakaret ve dini istismar etmek' gibi suçlamalardan yargılanacak.Mısır Doktorlar Sendikası ise dün akşam yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğunu belirterek, söz konusu doktorun disiplin kuruluna sevk edileceğini kaydetmişti.Günler önce sosyal medyada yayılan video, ülke genelinde büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu doktorun görevine son verilmişti.

mısır

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mısır, hemşire, doktor, secde