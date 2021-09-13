https://tr.sputniknews.com/20210913/hukukcu-sakar-bugun-temel-sorun-yarginin-bu-kadar-kolay-donusebiliyor-olmasi-1048861472.html

Hukukçu Şakar: Bugün temel sorun yargının bu kadar kolay dönüşebiliyor olması

Hukukçu Şakar: Bugün temel sorun yargının bu kadar kolay dönüşebiliyor olması

Hukukçu Dr. Şakar, “Bugün temel sorun yargının bu kadar kolay dönüşebiliyor olması ve yargı kararlarının dönemin değişmesiyle birlikte farklı mecraya... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T14:00+0300

2021-09-13T14:00+0300

2021-09-13T14:02+0300

görüş

hakim

yargı

osmanlı

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Hukukçu Dr. Muzaffer Şakar, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.Uzun süredir hakimlik mesleğini icra eden Muzaffer Şakar hukuka sosyolojik, tarihsel ve felsefi bir bakış açısıyla yaklaşarak Osmanlı’dan Cumhuriyet’e aktarılan ve günümüze uzanan süreçte hâkimlik mesleğinin yolcuğunu etraflı biçimde ‘Kadıdan Hakime’ adlı kitabında ele aldı.Osmanlı’da kadılık, Cumhuriyet dönemindeyse hâkimlik teşkilatının inşasına ve yürütülüş biçimine ilişkin tarihsel bilgilere, mevzuata ve uygulamalara değinerek yargının öteden beri süregelen bürokratik niteliklerini ortaya koyan 'Kadıdan Hâkime', hukuktan ziyade devlete; adaletten ziyade bürokrasiye göre hizalanan yargının seyrini gözler önüne seriyor.‘Hakimin yargı yoluna başvurma olanağı yok’“Bürokrasi ile yargı oldukça çelişen kavramlar” diyen Şakar, şöyle devam etti:Şakar, “Hakimlerin meslekten çıkarılma haricinde yargı yoluna başvurma şansı yok. Bugün İstanbul’dan alıp, hakimi başka bir yere gönderdiğinizde hakimin yargı yoluna başvurma olanağı yok. Sadece HSK’ya yeniden inceleme talep edebilir. Bu açıdan bakıldığında hakimlerin sıradan bürokratların sahip olduğu birtakım güvencelere sahip olmadıklarını görüyoruz” diye konuştu.

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2021

Serhat Sarısözen https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

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hakim, yargı, osmanlı