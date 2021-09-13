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İçişleri Bakanlığı: 2021'de 130 terör eylemi engellendi
İçişleri Bakanlığı: 2021'de 130 terör eylemi engellendi
İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında güvenlik güçlerinin istihbari çalışması, tedbirleri ve dikkati sayesinde 130 terör eyleminin engellendiğini açıkladı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T15:39+0300
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60

İçişleri Bakanlığı: 2021'de 130 terör eylemi engellendi

15:39 13.09.2021
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Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında güvenlik güçlerinin istihbari çalışması, tedbirleri ve dikkati sayesinde 130 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.
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