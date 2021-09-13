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İngiltere'de 50'den fazla kanser türünü erken tespit için kan testi denemesi başladı
İngiltere'de 50'den fazla kanser türünü erken tespit için kan testi denemesi başladı
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), 50'den fazla kanser türünü erken teşhis etmeyi amaçlayan bir kan testinin denemesine başlıyor. 100 binden fazla... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T12:23+0300
2021-09-13T12:23+0300
ingiltere
kanser
kan testi
nhs
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Kanseri teşhiste kullanılabilecek bir kan testi üzerinde bilim insanlarının uzun yıllardır çalıştığı biliniyor ancak henüz kesin sonuç veren bir yöntem geliştirilmiş değil. Uzmanlar, İngiltere'de NHS tarafından gerçekleştirilecek erken teşhis için kan testinin 'devrim niteliğinde olabileceğini' belirtiyor. ABD'li bir şirketinin geliştirdiği Galleri adı verilen test, İngiltere'de 100 binden fazla kişinin katılımıyla denenecek. Dünyada şimdiye kadar gerçekleşecek 'en geniş kapsamlı test' olacak çalışmalar, bugün başladı. Denemeler nasıl yapılacak? Denemeye, farklı etnik kökenlerden 50 ila 77 yaşları arasında olan ve hayatının son 3 yılında kanser teşhisi konmamış 140 bin kişi katılacak. Bu kişilerden ilk kan testi 8 farklı bölgede kurulan mobil kliniklerde alınacak. Kanlarında potansiyel kanser belirtileri görülen kişiler, daha kapsamlı testler için bir hastaneye sevk edilecek. Hastanedeki muayene sonuçlarına göre, testlerin başarılı olup olmadığı ölçülecek. İlk sonuçlarının 2023'te belli olması beklenen testlerin başarılı olduğu saptanırsa, denemeler daha da genişletilecek ve 2025'te bir milyon katılımcıyla gerçekleştirilecek. Birinci ila üçüncü evredeki tümörler üzerine yapılan önceki araştırmalarda, Galler testinin, İngiltere ve ABD'deki kanser ölümlerinin yaklaşık üçte ikisini, kanserlerin ise yaklaşık yüzde 41'ini önceden tespit edebildiği belirlenmişti. 'Erken teşhis için çığır açabilir'NHS CEO'su Amanda Pritchard, hızlı ve basit testin 'kanser tespiti ve tedavisinde bir devrim olabileceğini' ve sağlık hizmetinin kanserlerin dörtte üçünü erken yakalama hedefinde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi. İngiltere Kanser Araştırmaları ve King's College London Kanser Önleme Denemeleri Birimi Direktörü Prof Peter Sasieni ise, "Bu test, erken teşhis için çığır açabilir. Geç evrede teşhis edilen kanserlerin sayısını önemli ölçüde azaltıp azaltamayacağını öğrenmek için Galler testini dikkatli bir şekilde incelememiz gerekiyor" dedi.
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ingiltere, kanser, kan testi, nhs

İngiltere'de 50'den fazla kanser türünü erken tespit için kan testi denemesi başladı

12:23 13.09.2021
© REUTERS / Aly SongLaboratuvar - deney - bilim - sağlık
Laboratuvar - deney - bilim - sağlık - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© REUTERS / Aly Song
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İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), 50'den fazla kanser türünü erken teşhis etmeyi amaçlayan bir kan testinin denemesine başlıyor. 100 binden fazla kişinin katılacağı test, şimdiye kadar yapılanlar arasında en geniş çaplısı olacak.
Kanseri teşhiste kullanılabilecek bir kan testi üzerinde bilim insanlarının uzun yıllardır çalıştığı biliniyor ancak henüz kesin sonuç veren bir yöntem geliştirilmiş değil. Uzmanlar, İngiltere'de NHS tarafından gerçekleştirilecek erken teşhis için kan testinin 'devrim niteliğinde olabileceğini' belirtiyor.
ABD'li bir şirketinin geliştirdiği Galleri adı verilen test, İngiltere'de 100 binden fazla kişinin katılımıyla denenecek. Dünyada şimdiye kadar gerçekleşecek 'en geniş kapsamlı test' olacak çalışmalar, bugün başladı.

Denemeler nasıl yapılacak?

Denemeye, farklı etnik kökenlerden 50 ila 77 yaşları arasında olan ve hayatının son 3 yılında kanser teşhisi konmamış 140 bin kişi katılacak. Bu kişilerden ilk kan testi 8 farklı bölgede kurulan mobil kliniklerde alınacak. Kanlarında potansiyel kanser belirtileri görülen kişiler, daha kapsamlı testler için bir hastaneye sevk edilecek. Hastanedeki muayene sonuçlarına göre, testlerin başarılı olup olmadığı ölçülecek.
İlk sonuçlarının 2023'te belli olması beklenen testlerin başarılı olduğu saptanırsa, denemeler daha da genişletilecek ve 2025'te bir milyon katılımcıyla gerçekleştirilecek.
Birinci ila üçüncü evredeki tümörler üzerine yapılan önceki araştırmalarda, Galler testinin, İngiltere ve ABD'deki kanser ölümlerinin yaklaşık üçte ikisini, kanserlerin ise yaklaşık yüzde 41'ini önceden tespit edebildiği belirlenmişti.

'Erken teşhis için çığır açabilir'

NHS CEO'su Amanda Pritchard, hızlı ve basit testin 'kanser tespiti ve tedavisinde bir devrim olabileceğini' ve sağlık hizmetinin kanserlerin dörtte üçünü erken yakalama hedefinde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.
İngiltere Kanser Araştırmaları ve King's College London Kanser Önleme Denemeleri Birimi Direktörü Prof Peter Sasieni ise, "Bu test, erken teşhis için çığır açabilir. Geç evrede teşhis edilen kanserlerin sayısını önemli ölçüde azaltıp azaltamayacağını öğrenmek için Galler testini dikkatli bir şekilde incelememiz gerekiyor" dedi.
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