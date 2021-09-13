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İrkutsk'ta yolcu uçağının sert iniş yapmasının nedenleri hakkında soruşturma yürütülüyor
İrkutsk'ta yolcu uçağının sert iniş yapmasının nedenleri hakkında soruşturma yürütülüyor
Rusya'nın İrkutsk bölgesinde ormanlık alana sert iniş yapan L-410 tipi yolcu uçağının ait olduğu Sila Havayolları, olayın teknik arıza ve sis nedeniyle... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T14:27+0300
2021-09-13T14:33+0300
dünya
rusya
uçak
soruşturma
arıza
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4 kişinin öldüğü, 12'sinin yaralandığı olay hakkında Sputnik'e demeç veren Sila Havayolları temsilcisi, "Bu uçak 2014 yılında hizmete girdi, teknik muayenede geçti. Olayın nedenleri teknik arıza ve sis kaynaklı zayıf görüş olabilir. Gerçek neden, soruşturmanın sonunda belli olacak" dedi.'Pilotaj hatası ve teknik arıza olabilir'Rusya Soruşturma Komitesi de, olayın pilotaj hatasından ve teknik arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulduğunu açıkladı.Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, "Olayın ana versiyonları olarak inişte mamnevra sırasındaki pilotaj hatası ve teknik arıza üzerinde duruluyor. Şu anda soruşturma devam ediyor. Soruşturma ve kriminal ekipleri olay yerine çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca uzmanlar, yakında karakutunun deşifresine başlayacak" ifadelerini kullandı.Devletler Arası Havacılık Komitesi soruşturma komisyonu kurduBu arada Bağımsız Devletler Topluluğu Sivil Havacılık ve Hava Sahası Kullanım Konseyi'nin yürütme organı olan Devletler Arası Havacılık Komitesi, olayın soruşturulması için bir komisyon kurulduğunu ve komisyonun çalışmalara başladığını duyurdu.
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rusya, uçak, soruşturma, arıza

İrkutsk'ta yolcu uçağının sert iniş yapmasının nedenleri hakkında soruşturma yürütülüyor

14:27 13.09.2021 (güncellendi: 14:33 13.09.2021)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Fotoğraf bankasına gir L-410 tipi yolcu uçağı Rusya
 L-410 tipi yolcu uçağı Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya'nın İrkutsk bölgesinde ormanlık alana sert iniş yapan L-410 tipi yolcu uçağının ait olduğu Sila Havayolları, olayın teknik arıza ve sis nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtti.
4 kişinin öldüğü, 12'sinin yaralandığı olay hakkında Sputnik'e demeç veren Sila Havayolları temsilcisi, "Bu uçak 2014 yılında hizmete girdi, teknik muayenede geçti. Olayın nedenleri teknik arıza ve sis kaynaklı zayıf görüş olabilir. Gerçek neden, soruşturmanın sonunda belli olacak" dedi.

'Pilotaj hatası ve teknik arıza olabilir'

Rusya Soruşturma Komitesi de, olayın pilotaj hatasından ve teknik arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulduğunu açıkladı.
Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, "Olayın ana versiyonları olarak inişte mamnevra sırasındaki pilotaj hatası ve teknik arıza üzerinde duruluyor. Şu anda soruşturma devam ediyor. Soruşturma ve kriminal ekipleri olay yerine çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca uzmanlar, yakında karakutunun deşifresine başlayacak" ifadelerini kullandı.

Devletler Arası Havacılık Komitesi soruşturma komisyonu kurdu

Bu arada Bağımsız Devletler Topluluğu Sivil Havacılık ve Hava Sahası Kullanım Konseyi'nin yürütme organı olan Devletler Arası Havacılık Komitesi, olayın soruşturulması için bir komisyon kurulduğunu ve komisyonun çalışmalara başladığını duyurdu.
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