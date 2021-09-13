https://tr.sputniknews.com/20210913/irkutskta-yolcu-ucaginin-sert-inis-yapmasinin-nedenleri-hakkinda-sorusturma-yurutuluyor-1048863316.html

İrkutsk'ta yolcu uçağının sert iniş yapmasının nedenleri hakkında soruşturma yürütülüyor

İrkutsk'ta yolcu uçağının sert iniş yapmasının nedenleri hakkında soruşturma yürütülüyor

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde ormanlık alana sert iniş yapan L-410 tipi yolcu uçağının ait olduğu Sila Havayolları, olayın teknik arıza ve sis nedeniyle... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T14:27+0300

2021-09-13T14:27+0300

2021-09-13T14:33+0300

dünya

rusya

uçak

soruşturma

arıza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048845917_0:104:3270:1943_1920x0_80_0_0_161eaa5f9459f75c732ef364ca7df599.jpg

4 kişinin öldüğü, 12'sinin yaralandığı olay hakkında Sputnik'e demeç veren Sila Havayolları temsilcisi, "Bu uçak 2014 yılında hizmete girdi, teknik muayenede geçti. Olayın nedenleri teknik arıza ve sis kaynaklı zayıf görüş olabilir. Gerçek neden, soruşturmanın sonunda belli olacak" dedi.'Pilotaj hatası ve teknik arıza olabilir'Rusya Soruşturma Komitesi de, olayın pilotaj hatasından ve teknik arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulduğunu açıkladı.Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, "Olayın ana versiyonları olarak inişte mamnevra sırasındaki pilotaj hatası ve teknik arıza üzerinde duruluyor. Şu anda soruşturma devam ediyor. Soruşturma ve kriminal ekipleri olay yerine çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca uzmanlar, yakında karakutunun deşifresine başlayacak" ifadelerini kullandı.Devletler Arası Havacılık Komitesi soruşturma komisyonu kurduBu arada Bağımsız Devletler Topluluğu Sivil Havacılık ve Hava Sahası Kullanım Konseyi'nin yürütme organı olan Devletler Arası Havacılık Komitesi, olayın soruşturulması için bir komisyon kurulduğunu ve komisyonun çalışmalara başladığını duyurdu.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, uçak, soruşturma, arıza