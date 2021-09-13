https://tr.sputniknews.com/20210913/israil-basbakani-bennett-10-yil-sonra-ilk-kez-misirda--1048864322.html

İsrail- Mısır ilişkilerinde 2011'den bu yana bir ilk: Başbakan Bennett'ten Mısır ziyareti

İsrail- Mısır ilişkilerinde 2011'den bu yana bir ilk: Başbakan Bennett'ten Mısır ziyareti

Mısır Cumhurbaşkanlığı, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi ile bir araya geldiğini bildirdi. Söz konusu görüşmenin... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T14:48+0300

2021-09-13T14:48+0300

2021-09-13T15:08+0300

israil

mısır

filistin

naftali bennett

abdulfettah el sisi

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Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi Sözcüsü Bassam Radi, Sisi'nin İsrailliler ve Filistinliler arasındaki "barış sürecini canlandırma çabalarını" görüşmek üzere Bennett'i ağırlayacağını söyledi.Mısır cumhurbaşkanı ve İsrail başbakanı arasındaki son görüşme, Hüsnü Mübarek'in Benjamin Netanyahu'yu kabul ettiği Ocak 2011'de gerçekleşmişti. Arap dünyasının en kalabalık ülkesi olan Mısır, on yıllarca süren düşmanlığın ardından 1979'da İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap devleti oldu. Mayıs ayında Kahire, İsrail ile Gazze Şeridi'ni yöneten Filistinli İslamcı grup Hamas arasında 11 gün süren şiddetli çatışmaların ardından ateşkesin sağlanmasında kilit rol oynadı. Mısır, İsrail ile güçlü diplomatik, güvenlik ve ekonomik bağlarını korurken, düzenli olarak Hamas'ın liderlerini ve aynı zamanda Mahmud Abbas liderliğindeki siyasi rakibi Filistin Yönetimi'ni kabul ediyor.Bennett'in ziyareti, Abbas'ın Sisi ile görüşmek üzere Kahire'ye gelmesinden 10 gün sonra gerçekleşti.

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mısır

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israil, mısır, filistin, naftali bennett, abdulfettah el sisi