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İsrail- Mısır ilişkilerinde 2011'den bu yana bir ilk: Başbakan Bennett'ten Mısır ziyareti
İsrail- Mısır ilişkilerinde 2011'den bu yana bir ilk: Başbakan Bennett'ten Mısır ziyareti
Mısır Cumhurbaşkanlığı, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi ile bir araya geldiğini bildirdi. Söz konusu görüşmenin... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T14:48+0300
2021-09-13T15:08+0300
israil
mısır
filistin
naftali bennett
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Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi Sözcüsü Bassam Radi, Sisi'nin İsrailliler ve Filistinliler arasındaki "barış sürecini canlandırma çabalarını" görüşmek üzere Bennett'i ağırlayacağını söyledi.Mısır cumhurbaşkanı ve İsrail başbakanı arasındaki son görüşme, Hüsnü Mübarek'in Benjamin Netanyahu'yu kabul ettiği Ocak 2011'de gerçekleşmişti. Arap dünyasının en kalabalık ülkesi olan Mısır, on yıllarca süren düşmanlığın ardından 1979'da İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap devleti oldu. Mayıs ayında Kahire, İsrail ile Gazze Şeridi'ni yöneten Filistinli İslamcı grup Hamas arasında 11 gün süren şiddetli çatışmaların ardından ateşkesin sağlanmasında kilit rol oynadı. Mısır, İsrail ile güçlü diplomatik, güvenlik ve ekonomik bağlarını korurken, düzenli olarak Hamas'ın liderlerini ve aynı zamanda Mahmud Abbas liderliğindeki siyasi rakibi Filistin Yönetimi'ni kabul ediyor.Bennett'in ziyareti, Abbas'ın Sisi ile görüşmek üzere Kahire'ye gelmesinden 10 gün sonra gerçekleşti.
israil
mısır
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israil, mısır, filistin, naftali bennett, abdulfettah el sisi

İsrail- Mısır ilişkilerinde 2011'den bu yana bir ilk: Başbakan Bennett'ten Mısır ziyareti

14:48 13.09.2021 (güncellendi: 15:08 13.09.2021)
© AFP 2021 / GIL COHEN-MAGENNaftali Bennett
Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AFP 2021 / GIL COHEN-MAGEN
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Mısır Cumhurbaşkanlığı, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi ile bir araya geldiğini bildirdi. Söz konusu görüşmenin bir İsrail hükümet başkanının on yıldan bu yana Mısır'a yaptığı ilk resmi ziyaret olduğu belirtildi.
Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi Sözcüsü Bassam Radi, Sisi'nin İsrailliler ve Filistinliler arasındaki "barış sürecini canlandırma çabalarını" görüşmek üzere Bennett'i ağırlayacağını söyledi.
Mısır cumhurbaşkanı ve İsrail başbakanı arasındaki son görüşme, Hüsnü Mübarek'in Benjamin Netanyahu'yu kabul ettiği Ocak 2011'de gerçekleşmişti.
Arap dünyasının en kalabalık ülkesi olan Mısır, on yıllarca süren düşmanlığın ardından 1979'da İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap devleti oldu.
Mayıs ayında Kahire, İsrail ile Gazze Şeridi'ni yöneten Filistinli İslamcı grup Hamas arasında 11 gün süren şiddetli çatışmaların ardından ateşkesin sağlanmasında kilit rol oynadı.
Mısır, İsrail ile güçlü diplomatik, güvenlik ve ekonomik bağlarını korurken, düzenli olarak Hamas'ın liderlerini ve aynı zamanda Mahmud Abbas liderliğindeki siyasi rakibi Filistin Yönetimi'ni kabul ediyor.
Bennett'in ziyareti, Abbas'ın Sisi ile görüşmek üzere Kahire'ye gelmesinden 10 gün sonra gerçekleşti.
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