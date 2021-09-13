https://tr.sputniknews.com/20210913/israil-ucaklari-gazze-seridine-hava-saldirilari-duzenledi-1048849723.html

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki üç ayrı bölgeye hava saldırısı düzenledi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T03:27+0300

2021-09-13T03:27+0300

2021-09-13T03:27+0300

dünya

israil

filistin

gazze

demir kubbe

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AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah, Han Yunus ve Beyt Lahya bölgelerine saldırdı.İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.İsrail, dün, son 48 saat içinde Gazze'den atılan üç roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

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israil, filistin, gazze, demir kubbe