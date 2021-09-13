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https://tr.sputniknews.com/20210913/israil-ucaklari-gazze-seridine-hava-saldirilari-duzenledi-1048849723.html
İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi
İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki üç ayrı bölgeye hava saldırısı düzenledi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T03:27+0300
2021-09-13T03:27+0300
2021-09-13T03:27+0300
dünya
israil
filistin
gazze
demir kubbe
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AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah, Han Yunus ve Beyt Lahya bölgelerine saldırdı.İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.İsrail, dün, son 48 saat içinde Gazze'den atılan üç roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.
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israil, filistin, gazze, demir kubbe
İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki üç ayrı bölgeye hava saldırısı düzenledi.
AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah, Han Yunus ve Beyt Lahya bölgelerine saldırdı.
İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
İsrail, dün, son 48 saat içinde Gazze'den atılan üç roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.