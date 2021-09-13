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İstanbul Bahçelievler'de yatak ve baza fabrikasında yangın çıktı
İstanbul Bahçelievler'de yatak ve baza fabrikasında yangın çıktı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan yatak ve baza imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T19:21+0300
2021-09-13T19:21+0300
türkiye
istanbul
yangın
bahçelievler
itfaiyeci
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Bahçelievler'de bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Sanayi Caddesinde bulunan yatak fabrikasında çıktı.İHA'nın haberine göre, fabrika içindeki çöplük alanın tutuşması sonucu, fabrika alev alev yanmaya başladı. Mesai saatinde içerisindeki yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, işçiler hızlı bir şekilde tahliye edildi.Tahliye edilen işçiler gözyaşlarıyla izlediYangın kısa sürede yayılarak fabrikanın bütününü sararken, gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine Bahçelievler, Küçükçekmece, Başakşehir, Bakırköy, Avcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri fabrika çevresinde bulunan vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise bazı işçileri kontrolden geçirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını ise fabrikadan tahliye edilen işçiler gözyaşlarıyla izledi.İtfaiye ekipleri fabrikadaki kimyasal maddelerden kaynaklı söndürme çalışmalarına köpükle devam etti. Ekiplerin getirdiği köpükler, çevredeki vatandaşların yardımıyla yangın alanına götürüldü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, yanan fabrika drone ile görüntülendi.
türkiye
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istanbul, yangın, bahçelievler, itfaiyeci

İstanbul Bahçelievler'de yatak ve baza fabrikasında yangın çıktı

19:21 13.09.2021
© İHA / İSMAİL COŞKUN-AW416859Bahçelievler’de bulunan yatak fabrikası, içindeki çöp alanın tutuşması nedeniyle alev alev yandı.
Bahçelievler’de bulunan yatak fabrikası, içindeki çöp alanın tutuşması nedeniyle alev alev yandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© İHA / İSMAİL COŞKUN-AW416859
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan yatak ve baza imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bahçelievler'de bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Sanayi Caddesinde bulunan yatak fabrikasında çıktı.
İHA'nın haberine göre, fabrika içindeki çöplük alanın tutuşması sonucu, fabrika alev alev yanmaya başladı. Mesai saatinde içerisindeki yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, işçiler hızlı bir şekilde tahliye edildi.
© İHA / İSMAİL COŞKUN-AW416859Bahçelievler’de bulunan yatak fabrikası, içindeki çöp alanın tutuşması nedeniyle alev alev yandı.
Bahçelievler’de bulunan yatak fabrikası, içindeki çöp alanın tutuşması nedeniyle alev alev yandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
Bahçelievler’de bulunan yatak fabrikası, içindeki çöp alanın tutuşması nedeniyle alev alev yandı.
© İHA / İSMAİL COŞKUN-AW416859

Tahliye edilen işçiler gözyaşlarıyla izledi

Yangın kısa sürede yayılarak fabrikanın bütününü sararken, gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine Bahçelievler, Küçükçekmece, Başakşehir, Bakırköy, Avcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri fabrika çevresinde bulunan vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise bazı işçileri kontrolden geçirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını ise fabrikadan tahliye edilen işçiler gözyaşlarıyla izledi.
© İHA / Bahçelievler’de bulunan yatak fabrikası, içindeki çöp alanın tutuşması nedeniyle alev alev yandı.
Bahçelievler’de bulunan yatak fabrikası, içindeki çöp alanın tutuşması nedeniyle alev alev yandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
Bahçelievler’de bulunan yatak fabrikası, içindeki çöp alanın tutuşması nedeniyle alev alev yandı.
© İHA /
İtfaiye ekipleri fabrikadaki kimyasal maddelerden kaynaklı söndürme çalışmalarına köpükle devam etti. Ekiplerin getirdiği köpükler, çevredeki vatandaşların yardımıyla yangın alanına götürüldü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, yanan fabrika drone ile görüntülendi.
© İHA / İSMAİL COŞKUN-AW416859Bahçelievler’de bulunan yatak fabrikası, içindeki çöp alanın tutuşması nedeniyle alev alev yandı.
Bahçelievler’de bulunan yatak fabrikası, içindeki çöp alanın tutuşması nedeniyle alev alev yandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
Bahçelievler’de bulunan yatak fabrikası, içindeki çöp alanın tutuşması nedeniyle alev alev yandı.
© İHA / İSMAİL COŞKUN-AW416859
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