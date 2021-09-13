https://tr.sputniknews.com/20210913/istanbulda-3-ilcede-13-saatlik-su-kesintisi-1048854258.html

İstanbul'da 3 ilçede 13 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 3 ilçede 13 saatlik su kesintisi

Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın Ümraniye'nin tamamı, Üsküdar ve Ataşehir'in ise bazı... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T10:23+0300

2021-09-13T10:23+0300

2021-09-13T10:23+0300

türkiye

istanbul

türkiye

üsküdar

ümraniye

ataşehir

su kesintisi

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İstanbul'da 14 Eylül'de 3 ilçede su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, "Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Eylül 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.Kesinti olacak ilçeler ise şöyle:-Ümraniye: Tüm mahalleler.-Üsküdar: Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.-Ataşehir: Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.

türkiye

istanbul

üsküdar

ümraniye

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istanbul, türkiye, üsküdar, ümraniye, ataşehir, su kesintisi