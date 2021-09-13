https://tr.sputniknews.com/20210913/istanbulda-ayni-caddede-ayni-saatte-iki-kisi-olduruldu-1048854825.html

İstanbul’da aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü

İstanbul’da aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü

Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde iki ayrı noktada aynı saatte çıkan silahlı kavgalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T10:38+0300

2021-09-13T10:38+0300

2021-09-13T10:38+0300

türkiye

istanbul

hastane

kavga

silah

cinayet

emniyet

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Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında iki ayrı noktada silahlı kavga çıktı. İddiaya göre, Önder Sokak ile Mahmutbey Caddesi’nin kesiştiği noktada Yunus T. amcası Necdet Taşkın ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Amca ve yeğen, tartışma sonrası birbirine silahla ateş etti.Amca Necdet Taşkın ile yeğeni Yunus T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Necdet Taşkın kaldırıldığı Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan yeğen Yunus T.’in Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam ediyor.'Babamı kim vurdu?'Olay sonrası babasının vefat haberini alan kızı otomobille Mahmutbey Caddesine geldi. “Benim babamı kim vurdu?” diyerek bağıran kızı, babasının katilinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Polis ekipleri ve yakınları tarafından sakinleştirilen kadın, geldiği otomobile binerek olay yerinden ayrıldı.Husumetlisini silahla vurduMahmutbey Caddesi’nde yaşanan bir diğer olayda ise iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen husumetli iki kişi karşılaştı.Aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından biri, belinden çıkardığı silahla husumetlisine kurşun yağdırarak kaçtı.Hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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istanbul, hastane, kavga, silah, cinayet, emniyet