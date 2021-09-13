https://tr.sputniknews.com/20210913/istanbulda-haftanin-ilk-gununde-trafik-yogunlugu-olustu-1048852295.html

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da yüz yüze eğitimin başladığı ikinci hafta Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T08:58+0300

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türkiye

istanbul

trafik

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Okulların yüz yüze eğitime başladığı ikinci hafta, haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Maltepe D-100 Karayolu'nda servis minibüslerinin de trafiğe katılımıyla yaşanan yoğunlukta araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.53 itibariyle trafik yüzde 54 olarak belirtildi.

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istanbul, trafik