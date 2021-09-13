https://tr.sputniknews.com/20210913/istedigi-ayakkabi-alinmayinca-evi-terk-etti-1048862620.html
İstediği ayakkabı alınmayınca evi terk etti
İstediği ayakkabı alınmayınca evi terk etti
Gaziantep’te, babasıyla tartıştıktan sonra evi terk eden Gökdeniz’den haber alınamıyor. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T14:19+0300
2021-09-13T14:19+0300
2021-09-13T14:19+0300
türkiye
türkiye
gaziantep
kayıp
tartışma
genç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048862427_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_b51eaf619bf2ac085d4c3429d4c7d09a.jpg
Gaziantep’te yaşayan 20 yaşındaki Gökdeniz Taşçı, istediği ayakkabıyı almayan ailesiyle bir yıldır dargın bir şekilde yaşıyordu. Gökdeniz, bir hafta önce ise babasıyla yaşadığı tartışma sonrası evi terk etti. Bir haftadır aramadıkları yer kalmayan gözü yaşlı aile çocuklarının hayatından endişe ediyor.Oğlunu çok sevdiğini söyleyen baba Yılmaz Taşçı, kendisinin iyiliği için söylediği her şeyi yanlış anladığını belitti. Oğluna ‘"Ben, sen ne dersen yaparım, dön evine" diyerek seslendi.Oğlunun kendilerine küsmesinin ardından odasına kapandığını ifade eden baba Taşçı, “Bir sene önceye kadar bizi seviyordu, en son bir ayakkabı istedi o ayakkabıyı almadım diye küstü bize, bir yıldan bu yana bizimle konuşmuyordu. Kendini odaya kapattı, çıkıp hiç dolaşmıyor, yemeğini getiriyoruz ayrı yiyor, bizim yanımıza gelmiyor, konuşmuyor bütün zamanını evin içinde odasında geçiriyordu” dedi.'7 gündür kayıp'Tartışma yaşadıkları günü anlatan baba Taşçı, “O gün annesi odasını temizleyeyim dedi o da istemedi. Hep olumsuz şeyler söyledi ben de 'oğlum, biz sana yardımcı olmaya çalışıyoruz sen bizi anlamıyorsun' dedim. Kızdı, tartıştık sonra çekti gitti evden. 7 gün oldu daha dönmedi” ifadelerini kullandı.
türkiye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048862427_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_c05a246434bdd60af2769708824d940c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, gaziantep, kayıp, tartışma, genç
İstediği ayakkabı alınmayınca evi terk etti
Gaziantep’te, babasıyla tartıştıktan sonra evi terk eden Gökdeniz’den haber alınamıyor.
Gaziantep’te yaşayan 20 yaşındaki Gökdeniz Taşçı, istediği ayakkabıyı almayan ailesiyle bir yıldır dargın bir şekilde yaşıyordu. Gökdeniz, bir hafta önce ise babasıyla yaşadığı tartışma sonrası evi terk etti. Bir haftadır aramadıkları yer kalmayan gözü yaşlı aile çocuklarının hayatından endişe ediyor.
Oğlunu çok sevdiğini söyleyen baba Yılmaz Taşçı, kendisinin iyiliği için söylediği her şeyi yanlış anladığını belitti. Oğluna ‘"Ben, sen ne dersen yaparım, dön evine" diyerek seslendi.
Oğlunun kendilerine küsmesinin ardından odasına kapandığını ifade eden baba Taşçı, “Bir sene önceye kadar bizi seviyordu, en son bir ayakkabı istedi o ayakkabıyı almadım diye küstü bize, bir yıldan bu yana bizimle konuşmuyordu. Kendini odaya kapattı, çıkıp hiç dolaşmıyor, yemeğini getiriyoruz ayrı yiyor, bizim yanımıza gelmiyor, konuşmuyor bütün zamanını evin içinde odasında geçiriyordu” dedi.
'7 gündür kayıp'
Tartışma yaşadıkları günü anlatan baba Taşçı, “O gün annesi odasını temizleyeyim dedi o da istemedi. Hep olumsuz şeyler söyledi ben de 'oğlum, biz sana yardımcı olmaya çalışıyoruz sen bizi anlamıyorsun' dedim. Kızdı, tartıştık sonra çekti gitti evden. 7 gün oldu daha dönmedi
” ifadelerini kullandı.