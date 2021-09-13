https://tr.sputniknews.com/20210913/istedigi-ayakkabi-alinmayinca-evi-terk-etti-1048862620.html

İstediği ayakkabı alınmayınca evi terk etti

İstediği ayakkabı alınmayınca evi terk etti

Gaziantep’te, babasıyla tartıştıktan sonra evi terk eden Gökdeniz’den haber alınamıyor. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T14:19+0300

2021-09-13T14:19+0300

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türkiye

türkiye

gaziantep

kayıp

tartışma

genç

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Gaziantep’te yaşayan 20 yaşındaki Gökdeniz Taşçı, istediği ayakkabıyı almayan ailesiyle bir yıldır dargın bir şekilde yaşıyordu. Gökdeniz, bir hafta önce ise babasıyla yaşadığı tartışma sonrası evi terk etti. Bir haftadır aramadıkları yer kalmayan gözü yaşlı aile çocuklarının hayatından endişe ediyor.Oğlunu çok sevdiğini söyleyen baba Yılmaz Taşçı, kendisinin iyiliği için söylediği her şeyi yanlış anladığını belitti. Oğluna ‘"Ben, sen ne dersen yaparım, dön evine" diyerek seslendi.Oğlunun kendilerine küsmesinin ardından odasına kapandığını ifade eden baba Taşçı, “Bir sene önceye kadar bizi seviyordu, en son bir ayakkabı istedi o ayakkabıyı almadım diye küstü bize, bir yıldan bu yana bizimle konuşmuyordu. Kendini odaya kapattı, çıkıp hiç dolaşmıyor, yemeğini getiriyoruz ayrı yiyor, bizim yanımıza gelmiyor, konuşmuyor bütün zamanını evin içinde odasında geçiriyordu” dedi.'7 gündür kayıp'Tartışma yaşadıkları günü anlatan baba Taşçı, “O gün annesi odasını temizleyeyim dedi o da istemedi. Hep olumsuz şeyler söyledi ben de 'oğlum, biz sana yardımcı olmaya çalışıyoruz sen bizi anlamıyorsun' dedim. Kızdı, tartıştık sonra çekti gitti evden. 7 gün oldu daha dönmedi” ifadelerini kullandı.

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türkiye, gaziantep, kayıp, tartışma, genç