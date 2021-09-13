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https://tr.sputniknews.com/20210913/kafasi-konserve-kutusuna-sikisan-kediyi-itfaiye-ekipleri-kurtardi-1048849153.html
Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T01:02+0300
2021-09-13T01:02+0300
2021-09-13T01:02+0300
yaşam
kedi
itfaiye ekipleri
kutu
konserve
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Gazi Osman Paşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını görenler durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kediyi kurtardı.
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kedi, itfaiye ekipleri, kutu, konserve
Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Gazi Osman Paşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde bir kedinin kafasının
konserve kutusuna
sıkıştığını görenler durumu Erbaa Belediyesi
itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kediyi
kurtardı.