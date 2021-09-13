https://tr.sputniknews.com/20210913/kahramanmarasta-fuhus-operasyonu-veresiye-defteri-ele-gecirildi-1048857025.html

Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: Veresiye defteri ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: Veresiye defteri ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polisin bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda veresiye defteri de ele... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T12:07+0300

2021-09-13T12:07+0300

2021-09-13T12:07+0300

türkiye

operasyon

kahramanmaraş

fuhuş

borç

veresiye

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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş'ta bir masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, işletmeci G.A. ile masaj salonuna girip çıkanları takibe aldı. 4 ay süren takip sonunda masaj salonundaki fuhuşu G.A., S.G. ve Z.G.'nin organize ettiğini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzenleyen polis, 8'i kadın 29 kişiyi gözaltına aldı.Borç listesinde 200-300 rakamlarıŞüpheliler gözaltına alınıp emniyete götürülürken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda cep telefonu, flash bellek, cinsel ürünler ile veresiye defteri ele geçirildi. Çok sayıda kişinin isminin olduğu veresiye defterinin borç listesinde isimlerin karşısında 200-300 rakamlarının yazdığı görüldü.Müşteri getirene komisyonEmniyette sorguya alınan şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Salona fuhuş için gidenlerin, başka kişilerin referansıyla gittiği, ayrıca G.A.'nın salona fuhuş için müşteri gönderenlere komisyon verdiği belirlendi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Öte yandan amacı dışında kullanılan masaj salonu da kapatıldı.

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operasyon, kahramanmaraş, fuhuş, borç, veresiye