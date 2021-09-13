https://tr.sputniknews.com/20210913/kanadali-profesor-rus-halki-bati-tipi-hukumetler-yerine-sovyet-sistemini-tercih-ediyor-1048856882.html
Kanadalı Profesör: Rus halkı, Batı tipi hükümetler yerine Sovyet sistemini tercih ediyor
Kanadalı Profesör: Rus halkı, Batı tipi hükümetler yerine Sovyet sistemini tercih ediyor
Kanada'da Ottawa Üniversitesi'nden Profesör Paul Robinson, RT'de yayınlanan makalesinde Rus halkının 'Batı tipi hükümetler' yerine Sovyet dönemini tercih... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T11:59+0300
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Makalesinde "Ruslar gerçekte ne istiyor?" sorusunu soran Prof. Paul Robinson, Rusya'da yapılan anketlere dayanarak Rus halkının Batı tipi hükümetleri tercih etmeyeceğini söyledi. Prof. Robinson ayrıca, Rusya'da 'hükümetten memnun olmayan kesimlerin de' ABD ve AB'deki gibi sistemleri çözüm olarak görmediklerini açıkladı."Moskova'nın Levada Merkezi yıllardır ülkede yaşayan insanların nasıl düşündüklerini ve hissettiklerini aydınlatmaya çalışıyor" diyen Robinson, Levada'nın ülkede siyasi sisteme güven konusundaki son araştırmasından aktardığı verilerle halkın yüzde 49'unun 'Sovyet sistemini tercih edeceği' değerlendirmesinde bulundu.Prof. Robinson, "Bu, Ocak 2016'da bu soru en son sorulduğunda kaydedilen yüzde 37'lik oranla Sovyet tarzı bir hükümet lehine şimdiye kadar kaydedilen en büyük oydu. Batı tarzı demokrasiye verilen destek önemli ölçüde azaldı, 1990'ların sonunda yaklaşık yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü" dedi. Kanadalı akademisyen, elde edilen sonuçları şu ifadelerle yorumladı: "Sovyetler Birliği'ne bu kadar düşkün ve Batı'ya bu kadar olumsuz meyilli olan 55'in üzerindeki kalabalık, otuz yıl önce gençliklerinde Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ni protesto etmek için sokaklara çıkanlarla aynı kişiler. 1980'lerin sonu ve 1990'ların başlarından farklı olarak, Batı'ya baktıklarında öykünmeye değer bir şey görmüyorlar. Bu nedenle, bildikleri tek model olan Sovyetler Birliği'ne bir tür 'yukarıdakilerin hiçbiri' seçeneği olarak başvuruyorlar. Başka bir deyişle, Rusya'daki hükümet karşıtı duyarlılık, bırakın Batılı modelleri kabul etmeyi, Batı yanlısı duygulara da dönüşmüyor. Bu, Levada'nın Rusların tercih ettiği ekonomik sistemle ilgili başka bir soruya verdiği yanıtlarda görülebilir. Katılımcıların yalnızca yüzde 24'ü ideallerinin 'temeli özel mülkiyet ve piyasa ilişkileri olan' bir ekonomi olduğunu söylerken, yüzde 62'si 'devlet planlamasına dayanan' bir ekonomiyi tercih ettiklerini söyledi."
https://tr.sputniknews.com/20161208/gorbacov-sovyetler-birliginin-dagilmasi-rusya-1026213352.html
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Kanadalı Profesör: Rus halkı, Batı tipi hükümetler yerine Sovyet sistemini tercih ediyor
11:59 13.09.2021 (güncellendi: 12:04 13.09.2021)
Kanada'da Ottawa Üniversitesi'nden Profesör Paul Robinson, RT'de yayınlanan makalesinde Rus halkının 'Batı tipi hükümetler' yerine Sovyet dönemini tercih edeceklerini açıkladı.
Makalesinde "Ruslar gerçekte ne istiyor?" sorusunu soran Prof. Paul Robinson, Rusya'da yapılan anketlere dayanarak Rus halkının Batı tipi hükümetleri tercih etmeyeceğini söyledi.
Prof. Robinson ayrıca, Rusya'da 'hükümetten memnun olmayan kesimlerin de' ABD ve AB'deki gibi sistemleri çözüm olarak görmediklerini açıkladı.
"Moskova'nın Levada Merkezi yıllardır ülkede yaşayan insanların nasıl düşündüklerini ve hissettiklerini aydınlatmaya çalışıyor" diyen Robinson, Levada'nın ülkede siyasi sisteme güven konusundaki son araştırmasından aktardığı verilerle halkın yüzde 49'unun 'Sovyet sistemini tercih edeceği' değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Robinson, "Bu, Ocak 2016'da bu soru en son sorulduğunda kaydedilen yüzde 37'lik oranla Sovyet tarzı bir hükümet lehine şimdiye kadar kaydedilen en büyük oydu. Batı tarzı demokrasiye verilen destek önemli ölçüde azaldı, 1990'ların sonunda yaklaşık yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü" dedi.
Kanadalı akademisyen, elde edilen sonuçları şu ifadelerle yorumladı:
"Sovyetler Birliği'ne bu kadar düşkün ve Batı'ya bu kadar olumsuz meyilli olan 55'in üzerindeki kalabalık, otuz yıl önce gençliklerinde Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ni protesto etmek için sokaklara çıkanlarla aynı kişiler.
1980'lerin sonu ve 1990'ların başlarından farklı olarak, Batı'ya baktıklarında öykünmeye değer bir şey görmüyorlar. Bu nedenle, bildikleri tek model olan Sovyetler Birliği'ne bir tür 'yukarıdakilerin hiçbiri' seçeneği olarak başvuruyorlar. Başka bir deyişle, Rusya'daki hükümet karşıtı duyarlılık, bırakın Batılı modelleri kabul etmeyi, Batı yanlısı duygulara da dönüşmüyor. Bu, Levada'nın Rusların tercih ettiği ekonomik sistemle ilgili başka bir soruya verdiği yanıtlarda görülebilir. Katılımcıların yalnızca yüzde 24'ü ideallerinin 'temeli özel mülkiyet ve piyasa ilişkileri olan' bir ekonomi olduğunu söylerken, yüzde 62'si 'devlet planlamasına dayanan' bir ekonomiyi tercih ettiklerini söyledi."