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Karşı apartmandaki yangına, balkondan hortumla müdahale etti
Karşı apartmandaki yangına, balkondan hortumla müdahale etti
Amasya’da geç saatlerde 5 katlı bir apartmanın en üstündeki dairede yangın çıktı. Çatıyı saran yangına ilk müdahaleyi karşı apartmanda yaşayan komşu yaptı... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T04:38+0300
2021-09-13T04:42+0300
yaşam
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amasya
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Edinilen bilgiye göre, Hacı İlyas Mahallesi Yörgüçpaşa Sokaktaki 5 katlı apartmanın en üstündeki dairede yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevlere Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. O sırada karşı apartmanda yaşayan kaynak ustası Abdullah Demirel de bahçe hortumunu musluğa takıp tazyikli suyu yanan binaya tuttu.Yaşadıklarını anlatan 32 yaşındaki Demirel, “Patlama sesi oldu. Bir anda alevler yükseldi. Hortumu uzatıp alevlerin karşı tarafa sıçramamasına gayret ettim. Balkondan elimden geldiğince alevleri, kıvılcımları söndürmeye çalıştım” diye konuştu. Yakınlarını binadan tahliye edip bir süre daha alevlerin sıçramasını önlemeye çalışan Demirel, dumandan etkilenmesi üzerine polislerin kendisini binadan indirdiğini söyledi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.
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yangın, amasya, hortum

Karşı apartmandaki yangına, balkondan hortumla müdahale etti

04:38 13.09.2021 (güncellendi: 04:42 13.09.2021)
© İHA / MURAT ÇELİKAmasya’da geç saatlerde 5 katlı bir apartmanın en üstündeki dairede yangın çıktı. Çatıyı saran yangına ilk müdahaleyi karşı apartmanda yaşayan komşu yaptı. Yükselen alevleri gören Abdullah Demirel, balkondan bahçe hortumuyla tazyikli suyu yanan binaya doğru tutarak etrafa yayılan kıvılcımları söndürmeye çalıştı.
Amasya’da geç saatlerde 5 katlı bir apartmanın en üstündeki dairede yangın çıktı. Çatıyı saran yangına ilk müdahaleyi karşı apartmanda yaşayan komşu yaptı. Yükselen alevleri gören Abdullah Demirel, balkondan bahçe hortumuyla tazyikli suyu yanan binaya doğru tutarak etrafa yayılan kıvılcımları söndürmeye çalıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© İHA / MURAT ÇELİK
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Amasya’da geç saatlerde 5 katlı bir apartmanın en üstündeki dairede yangın çıktı. Çatıyı saran yangına ilk müdahaleyi karşı apartmanda yaşayan komşu yaptı. Yükselen alevleri gören Abdullah Demirel, balkondan bahçe hortumuyla tazyikli suyu yanan binaya doğru tutarak etrafa yayılan kıvılcımları söndürmeye çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, Hacı İlyas Mahallesi Yörgüçpaşa Sokaktaki 5 katlı apartmanın en üstündeki dairede yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevlere Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. O sırada karşı apartmanda yaşayan kaynak ustası Abdullah Demirel de bahçe hortumunu musluğa takıp tazyikli suyu yanan binaya tuttu.
Yaşadıklarını anlatan 32 yaşındaki Demirel, “Patlama sesi oldu. Bir anda alevler yükseldi. Hortumu uzatıp alevlerin karşı tarafa sıçramamasına gayret ettim. Balkondan elimden geldiğince alevleri, kıvılcımları söndürmeye çalıştım” diye konuştu. Yakınlarını binadan tahliye edip bir süre daha alevlerin sıçramasını önlemeye çalışan Demirel, dumandan etkilenmesi üzerine polislerin kendisini binadan indirdiğini söyledi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.
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