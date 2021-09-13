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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210913/katar-afgan-halkina-destek-olmaya-devam-edecegiz-1048877879.html
Katar: Afgan halkına destek olmaya devam edeceğiz
Katar: Afgan halkına destek olmaya devam edeceğiz
Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el Merihi, istikrar ve kalkınma taleplerinin karşılanması için Afgan halkına destek olmaya devam... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T23:18+0300
2021-09-13T23:18+0300
taliban kontrolünde afganistan
ortadoğu
afganistan
katar
pandemi
sultan bin saad el merihi
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Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el Merihi, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Afganistan konulu üst düzey uluslararası konferansa videokonferans yöntemiyle katıldı.Burada yaptığı konuşmada Merihi, "Katar, Afganistan'daki insani durumla başa çıkmak için Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliği ve koordinasyona devam edecek" dedi.Merihi, Katar'ın, barış, güvenlik, istikrar ve kalkınma taleplerinin karşılanması için Afgan halkına destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.Afgan halkının, uzun süreden beri yaşadığı ve özellikle pandemiyle birlikte daha da derinleşen kötü insani koşullarla mücadele edebilmesi için uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç duyduğunu aktaran Merihi, Katar'ın önceki yıllarda ve son dönemde Afganistan'a yaptığı yardımlarla ilgili bilgi verdi.Merihi, ülkesinin, Afganistan'dan ve uluslararası camiadan pek çok dost ve müttefike ev sahipliği yaptığını ve Afganistan'da istikrarın tesisi için yoğun istişareler gerçekleştirildiğini kaydetti.Afganistan’a insani yardımAfganistan'ın bölgede bir istikrarsızlık unsuru olmaması için terörle mücadelenin yanı sıra ulusal uzlaşının sağlanmasının önemine işaret eden Merihi, Batı'da Taliban yönetimiyle ilgili oluşan korkulara dair şunları dile getirdi."Taliban, insan haklarına saygı duyma ve herkese kucak açan İslami bir yönetim taahhüdünde bulundu. Başta komşu ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak ve teröristlerin ülkede faaliyet göstermesine izin vermemek için çalışacağını dile getirdi."Katar'ın Afganistan'a yardımlarıyla ilgili de konuşan Merihi, geçen ay Afgan ve yabancı uyruklu on binlerce kişinin ülkeden tahliyesini gerçekleştirdiklerini ve onlara geçici barınma, yemek ve sağlık hizmeti verdiklerini, Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın uçuşlara hazır hale getirilmesi için uzman ekip sevk ettiklerini, insani yardım alanında ise 11 Eylül'de yaklaşık 120 bin ton gıda ve tıbbi malzeme gönderdiklerini söyledi.
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ortadoğu, afganistan, katar, pandemi, sultan bin saad el merihi

Katar: Afgan halkına destek olmaya devam edeceğiz

23:18 13.09.2021
© FlickrKatar - bayrak
Katar - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© Flickr
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Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el Merihi, istikrar ve kalkınma taleplerinin karşılanması için Afgan halkına destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el Merihi, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Afganistan konulu üst düzey uluslararası konferansa videokonferans yöntemiyle katıldı.
Burada yaptığı konuşmada Merihi, "Katar, Afganistan'daki insani durumla başa çıkmak için Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliği ve koordinasyona devam edecek" dedi.
Merihi, Katar'ın, barış, güvenlik, istikrar ve kalkınma taleplerinin karşılanması için Afgan halkına destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Afgan halkının, uzun süreden beri yaşadığı ve özellikle pandemiyle birlikte daha da derinleşen kötü insani koşullarla mücadele edebilmesi için uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç duyduğunu aktaran Merihi, Katar'ın önceki yıllarda ve son dönemde Afganistan'a yaptığı yardımlarla ilgili bilgi verdi.
"Katar, insani koşulların iyileştirilmesinin kapsamlı ve sürdürülebilir barışın sağlanmasında temel unsur olduğunun bilinciyle geçen yıllarda bu hedefe ulaşmak için başarılı çalışmalar yürüttü. Son dönemde ise Afganistan'ın uluslararası ortağı olarak taahhütlerini ve ara buluculuk görevini sürdürdü."
Merihi, ülkesinin, Afganistan'dan ve uluslararası camiadan pek çok dost ve müttefike ev sahipliği yaptığını ve Afganistan'da istikrarın tesisi için yoğun istişareler gerçekleştirildiğini kaydetti.

Afganistan’a insani yardım

Afganistan'ın bölgede bir istikrarsızlık unsuru olmaması için terörle mücadelenin yanı sıra ulusal uzlaşının sağlanmasının önemine işaret eden Merihi, Batı'da Taliban yönetimiyle ilgili oluşan korkulara dair şunları dile getirdi.
"Taliban, insan haklarına saygı duyma ve herkese kucak açan İslami bir yönetim taahhüdünde bulundu. Başta komşu ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak ve teröristlerin ülkede faaliyet göstermesine izin vermemek için çalışacağını dile getirdi."
Katar'ın Afganistan'a yardımlarıyla ilgili de konuşan Merihi, geçen ay Afgan ve yabancı uyruklu on binlerce kişinin ülkeden tahliyesini gerçekleştirdiklerini ve onlara geçici barınma, yemek ve sağlık hizmeti verdiklerini, Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın uçuşlara hazır hale getirilmesi için uzman ekip sevk ettiklerini, insani yardım alanında ise 11 Eylül'de yaklaşık 120 bin ton gıda ve tıbbi malzeme gönderdiklerini söyledi.
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