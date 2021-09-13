Kılıçdaroğlu: Genç ilk kez otomobil alıyorsa ÖTV'sini sıfırlayacağız

"llk 6 ayda; gençlerimize verdiğim 6 vaadimden biri de “Gençlerin ilk sıfır arabasına sıfır ÖTV” idi. Gençlerimiz hayata atılırken bir araba sahibi dahi olamayacaklarsa biz neden varız, devlet neden var? Bir arabaya sahip olmanın nesi bu kadar özeldir de böyle vergilendirilmiştir?"