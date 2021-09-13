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Kılıçdaroğlu: Genç ilk kez otomobil alıyorsa ÖTV'sini sıfırlayacağız
Kılıçdaroğlu: Genç ilk kez otomobil alıyorsa ÖTV'sini sıfırlayacağız
ÖTV'siz (Özel Tüketim Vergisi) araç vaadini yineleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençlerimiz hayata atılırken bir araba sahibi dahi olamayacaklarsa... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'nde yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoyu Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda ise şunları söyledi:
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Kılıçdaroğlu: Genç ilk kez otomobil alıyorsa ÖTV'sini sıfırlayacağız

00:20 13.09.2021 (güncellendi: 00:32 13.09.2021)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AA
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ÖTV'siz (Özel Tüketim Vergisi) araç vaadini yineleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençlerimiz hayata atılırken bir araba sahibi dahi olamayacaklarsa biz neden varız, devlet neden var" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'nde yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoyu Twitter hesabından paylaştı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"llk 6 ayda; gençlerimize verdiğim 6 vaadimden biri de “Gençlerin ilk sıfır arabasına sıfır ÖTV” idi. Gençlerimiz hayata atılırken bir araba sahibi dahi olamayacaklarsa biz neden varız, devlet neden var? Bir arabaya sahip olmanın nesi bu kadar özeldir de böyle vergilendirilmiştir?"
"Bu arada "suistimal olur" diyenler eğer biraz araştırırlarsa devletin yıllardır -mavi plaka gibi- bu tür uygulamaları olduğunu ve kontrol mekanizmalarının çalıştığını kolayca görebilirler. Neyse gençler, biz işimize bakalım. Geliyor gelmekte olan, az kaldı."
Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda ise şunları söyledi:
"Sıfır otomobil. Evet, genç ilk kez alıyorsa ÖTV'sini sıfırlayacağız. Elin oğlu Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, Güney Kore'de, Japonya'da geliri yüksek, yeni bir otomobil alıyor. Efendim bizim gençler, dünyanın ÖTV'sini getiriyorsun; 'almayacaklar.' Aynı şartlarda Türkiye'ye de getireceğiz. Kazanacaklar, üretecekler, otomobilleri olacak ve gezecekler. Çünkü onların hayalleri bizim hedefimizdir. Onların hayalleri bizim hedefimiz olacak. Bunu sağlayacağız."
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