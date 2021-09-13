Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210913/kirklarelinde-bos-arazide-el-bombasi-bulundu-1048876063.html
Kırklareli'nde boş arazide el bombası bulundu
Kırklareli'nde boş arazide el bombası bulundu
Kırklareli'nde arazide bulunan el bombası, jandarma ekipleri tarafından imha edildi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T21:46+0300
2021-09-13T21:46+0300
2021-09-13T21:46+0300
türkiye
bomba
kırklareli
mühimmat
el bombası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048876015_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e3f4ff00fc71a7c0503ff399fe51e474.jpg
Kırklareli Kavaklı beldesinde arazide mühimmat olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.Bölgeye bomba imha ekibi, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Güvenlik önlemi alan ekipler, Kavaklı beldesi ile Değirmencik köy yolunu bir süre ulaşıma kapadı.Bomba imha ekibinin incelemelerinin ardından el bombası iş makinesi ile açılan çukurda imha edildi.
türkiye
kırklareli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048876015_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6da0cc391e96892e713dfdcb4e1c4ac8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bomba, kırklareli, mühimmat, el bombası
Kırklareli'nde boş arazide el bombası bulundu
Kırklareli'nde arazide bulunan el bombası, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.
Kırklareli Kavaklı beldesinde arazide mühimmat olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye bomba imha ekibi, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alan ekipler, Kavaklı beldesi ile Değirmencik köy yolunu bir süre ulaşıma kapadı.
Bomba imha ekibinin incelemelerinin ardından el bombası iş makinesi ile açılan çukurda imha edildi.