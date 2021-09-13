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Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T22:04+0300
2021-09-13T22:09+0300
koronavirüs
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
oğuzhan asiltürk
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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, yeni tip koronaivrüse (Kovid-19) yakalandı.Milli Gazete'nin haberine göre Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara’da hastaneye kaldırıldı.
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koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, oğuzhan asiltürk

Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

22:04 13.09.2021 (güncellendi: 22:09 13.09.2021)
© DHAOğuzhan Asiltürk
Oğuzhan Asiltürk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© DHA
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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, yeni tip koronaivrüse (Kovid-19) yakalandı.
Milli Gazete'nin haberine göre Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara’da hastaneye kaldırıldı.
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