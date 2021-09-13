https://tr.sputniknews.com/20210913/kosovada-muhalefetten-biberonlu-kovid-19-protestosu-1048874611.html

Kosova’da muhalefetten biberonlu Kovid-19 protestosu

Kosova’da muhalefetten biberonlu Kovid-19 protestosu

Kosova’da hükümetin Kovid-19 salgınını önlemek için aldığı son tedbirler kapsamında kreş ve çocuk yuvalarının kapatılması biberonlarla protesto edildi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T20:33+0300

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koronavirüs

kosova

protesto

çocuk

eylem

kreş

muhalefet

biberon

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Kosova’da muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti’nin üyeleri, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için aldığı son tedbirler kapsamında kreş ve çocuk yuvalarının kapatılması nedeniyle gösteri düzenlendi. Hükümetin söz konusu kararı, Başbakanlık binasının merdivenlerine onlarca biberon şişesi yerleştirilerek protesto edildi. Kreş ve çocuk yuvalarının kapatılması kararına karşı çıkan eylemciler, söz konusu kararla çocukların göz ardı edildiği ve kadınların toplumdaki yerinin zayıflatıldığını ileri sürdü. Polis, eylemcilere müdahale etmedi.Sosyal Demokrat Partisi Sözcüsü Natyra Kuçi yaptığı açıklamada, camilerde ibadetlerine yapılmasına, mitingler düzenlenmesine, gastronomi sektörüne ve diğer birçok hizmet sektörünün çalışmasına izin verilirken, kreş ve çocuk yuvalarının kapatılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Kuçi, hükümetin kadınları eve kapatarak, vaka sayısının azalmasıyla 17 Ekim’de yapılacak belediye seçimlerine yönelik seçim kampanyası yapmayı hedeflediğini savundu.

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kosova, protesto, çocuk, eylem, kreş, muhalefet, biberon