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Küçük çocuk nardaki tarım ilacı sebebiyle hayatını kaybetti
© DHASaliha Çakır
© DHA
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2 yıl önce nar yedikten sonra öldüğü iddia edilen 4 yaşındaki Saliha Çakır'ın adli tıp raporu ortaya çıktı. Çakır'ın nara sıkılan tarım ilacından öldüğü tespit edildi.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 30 Ekim 2019'da meydana gelen olayda Çakır ailesi, akşam yemeğinden sonra nar yedi. Bir süre sonra baba Mustafa, eşi Saliha, oğulları Osman, Üzeyir, eşi Keser ve çocukları Saliha Çakır, rahatsızlandı. 6 kişilik aile, komşularının yardımıyla karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk belirlemelere göre, gıda zehirlenmesi şüphesiyle aile fertlerine serum tedavisi uygulandı. Küçük Saliha, durumu kötüye gidince Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda iki kez kalbi duran küçük Saliha, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Ailenin diğer üyeleri tedavilerinin ardından taburcu edildi. Küçük Saliha'nın cansız bedeni, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Kavak Mahallesi'nde toprağa verildi. Küçük Saliha'nın ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, ailenin yediği narlardan örnek aldı, örnekler incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Demirören Haber Ajansı (DHA), küçük kızın ölümüyle ilgili raporu yayınladı. Saliha'nın iddia edildiği gibi yediği nara sıkılan tarım ilacından öldüğü kesinleşti.
Raporda, şu ifadelere yer verildi:
"Otopsisinde dış muayenede travmatik değişim tanımlanmadığı, iç muayenede kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti, beyin kanaması, iç organ ve büyük dama r lezyonu tespit edilemediğine göre, adli dosyada kayıtlı bilgilerde çocuğun 30 Ekim 2019’da akşam ailecek nar yeme öyküsü ile Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi’ne getirildiği, kusma öyküsü olduğu, parmak ucu kş:361, tansiyon 80/50, nabız 100, pupiller anizokorik olması ve genel durumu kötü olması üzerine ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği, yolda arrest olduğu, yeniden canlandırma işlemlerine yanıt alınamayarak ex duhul olarak hastaneye getirildiği, otopside vücudunda ölümüne müessir travmatik lezyon bulunmaması, iç organlarda tespit edilen makraskopik bulgular, iç organların histopatolojik tetkikinden elde edilen bulgular, toksikolojik incelemeler için cesetten alınan örneklerde aranan toksit maddelerin tespit edilmediği bildirilmiş olmakla birlikte alınan zehirli maddelerin hızla metabolitlerine dönüşebileceği, ölüm sonrası yapılan analizlerde tespit edilemeyebileceği tıbben bilindiği, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesinde çocuğun yediği bildirilen nar kabukları ve parçalanmış halde kabukları ile birlikte nar örneklerinde pestisitler (bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi maddelerdir) grubundaki maddeler tespit edilmiş olması ve soruşturma evrakında kayıtlı bilgiler birlikte değerlendirildiğinde çoğun ölümünün tarım ilacı zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğunun kabul gerektiği oy birliği ile mütalaa olunur.”