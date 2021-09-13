Küçük çocuk nardaki tarım ilacı sebebiyle hayatını kaybetti

"Otopsisinde dış muayenede travmatik değişim tanımlanmadığı, iç muayenede kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti, beyin kanaması, iç organ ve büyük dama r lezyonu tespit edilemediğine göre, adli dosyada kayıtlı bilgilerde çocuğun 30 Ekim 2019’da akşam ailecek nar yeme öyküsü ile Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi’ne getirildiği, kusma öyküsü olduğu, parmak ucu kş:361, tansiyon 80/50, nabız 100, pupiller anizokorik olması ve genel durumu kötü olması üzerine ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği, yolda arrest olduğu, yeniden canlandırma işlemlerine yanıt alınamayarak ex duhul olarak hastaneye getirildiği, otopside vücudunda ölümüne müessir travmatik lezyon bulunmaması, iç organlarda tespit edilen makraskopik bulgular, iç organların histopatolojik tetkikinden elde edilen bulgular, toksikolojik incelemeler için cesetten alınan örneklerde aranan toksit maddelerin tespit edilmediği bildirilmiş olmakla birlikte alınan zehirli maddelerin hızla metabolitlerine dönüşebileceği, ölüm sonrası yapılan analizlerde tespit edilemeyebileceği tıbben bilindiği, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesinde çocuğun yediği bildirilen nar kabukları ve parçalanmış halde kabukları ile birlikte nar örneklerinde pestisitler (bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi maddelerdir) grubundaki maddeler tespit edilmiş olması ve soruşturma evrakında kayıtlı bilgiler birlikte değerlendirildiğinde çoğun ölümünün tarım ilacı zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğunun kabul gerektiği oy birliği ile mütalaa olunur.”