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Kuş gibi ağaçta duran keçi sürüsü: ‘Hayatımda gördüğüm en garip şey’
Kuş gibi ağaçta duran keçi sürüsü: ‘Hayatımda gördüğüm en garip şey’
Fas'ta çekildiği belirtilen görüntülerde, adeta ağaca konan kuşları andırmışçasına bir keçi sürüsünü görüntüleyen kişi, "Bu hayatımda gördüğüm en garip şey"... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T17:51+0300
2021-09-13T17:51+0300
2021-09-13T17:54+0300
yaşam
kuş
keçi
ağaç
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Ağaç dallarına kuşların konması normal ancak keçilerin ağaç dallarında durması sık rastlanan bir durum olmasa gerek.İngiltere’den yayın yapan Daily Mail tarafından paylaşılan görüntülerde, Fas’ta adı açıklanmayan bir bölgede, bir keçi sürüsünün bir ağacın dallarında durduğu görülüyor.Hacimleri ve sesleri farklı da olsa kuşları andıran görüntüleri çeken kişi, şu ifadeleri kullandı:
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kuş, keçi, ağaç
Kuş gibi ağaçta duran keçi sürüsü: ‘Hayatımda gördüğüm en garip şey’ 17:51 13.09.2021 (güncellendi: 17:54 13.09.2021)
Fas'ta çekildiği belirtilen görüntülerde, adeta ağaca konan kuşları andırmışçasına bir keçi sürüsünü görüntüleyen kişi, "Bu hayatımda gördüğüm en garip şey" ifadelerini kullandı.
Ağaç dallarına kuşların konması normal ancak keçilerin ağaç dallarında durması sık rastlanan bir durum olmasa gerek.
İngiltere’den yayın yapan Daily Mail tarafından paylaşılan görüntülerde, Fas’ta adı açıklanmayan bir bölgede, bir keçi sürüsünün bir ağacın dallarında durduğu görülüyor.
Hacimleri ve sesleri farklı da olsa kuşları andıran görüntüleri çeken kişi, şu ifadeleri kullandı:
“Arkadaşlar, bu hayatımda gördüğüm en garip şey, üstelik gerçek.”