https://tr.sputniknews.com/20210913/kus-gibi-agacta-duran-keci-surusu-hayatimda-gordugum-en-garip-sey-1048870035.html

Kuş gibi ağaçta duran keçi sürüsü: ‘Hayatımda gördüğüm en garip şey’

Kuş gibi ağaçta duran keçi sürüsü: ‘Hayatımda gördüğüm en garip şey’

Fas'ta çekildiği belirtilen görüntülerde, adeta ağaca konan kuşları andırmışçasına bir keçi sürüsünü görüntüleyen kişi, "Bu hayatımda gördüğüm en garip şey"... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T17:51+0300

2021-09-13T17:51+0300

2021-09-13T17:54+0300

yaşam

kuş

keçi

ağaç

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Ağaç dallarına kuşların konması normal ancak keçilerin ağaç dallarında durması sık rastlanan bir durum olmasa gerek.İngiltere’den yayın yapan Daily Mail tarafından paylaşılan görüntülerde, Fas’ta adı açıklanmayan bir bölgede, bir keçi sürüsünün bir ağacın dallarında durduğu görülüyor.Hacimleri ve sesleri farklı da olsa kuşları andıran görüntüleri çeken kişi, şu ifadeleri kullandı:

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2021

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kuş, keçi, ağaç