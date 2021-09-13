Kuzey Kore yeni bir tür uzun menzilli füze denedi: Geçit törenlerinde yer almamıştı

Güney Kore Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore devlet medyası KCNA'ya dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin hafta sonu boyunca yeni bir tür uzun menzilli füze testi gerçekleştirdiğini aktardı. Yonhap'a göre KCNA, füze denemesiyle ilgili olarak "Son iki yıldır devam eden bilimsel ve güvenilir silah sistemi geliştirme süreci sonucunda, büyük önem taşıyan stratejik bir silah olan uzun menzilli seyir füzesi fırlatıldı" ifadelerine yer verdi.Rapora göre test, motor itiş gücünün kontrol edilmesi, uçuş testleri ve savaş başlığının kontrolü gibi işlemleri içeriyor. Ayrıca, ülkenin lideri Kim Jong-un'un test sırasında alanda bulunmadığına inanılıyor. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM) da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada füze testinden haberdar olduğunu ve konunun müttefiklerle istişaresinin sürdüğünü belirtti:"Bu faaliyet, KDHC'nın askeri programını geliştirmeye, komşularına ve uluslararası topluma yönelik tehditlere odaklanmaya devam ettiğini vurgulamaktadır. ABD'nin Kore Cumhuriyeti ve Japonya'yı savunma taahhüdü sağlam kalmaya devam ediyor."Ülkede geçen hafta düzenlenen kuruluş yıl dönümü törenlerinde, test edilen türde füzelere yer verilmemişti.
Kuzey Kore'nin, hafta sonu boyunca yeni bir tür uzun menzilli füzenin test atışlarını gerçekleştirdiği belirtildi.
Güney Kore Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore devlet medyası KCNA'ya dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin hafta sonu boyunca yeni bir tür uzun menzilli füze testi gerçekleştirdiğini aktardı.
Yonhap'a göre KCNA, füze denemesiyle ilgili olarak "Son iki yıldır devam eden bilimsel ve güvenilir silah sistemi geliştirme süreci sonucunda, büyük önem taşıyan stratejik bir silah olan uzun menzilli seyir füzesi fırlatıldı" ifadelerine yer verdi.
Rapora göre test, motor itiş gücünün kontrol edilmesi, uçuş testleri ve savaş başlığının kontrolü gibi işlemleri içeriyor. Ayrıca, ülkenin lideri Kim Jong-un'un test sırasında alanda bulunmadığına inanılıyor.
ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM) da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada füze testinden haberdar olduğunu ve konunun müttefiklerle istişaresinin sürdüğünü belirtti:
"Bu faaliyet, KDHC'nın askeri programını geliştirmeye, komşularına ve uluslararası topluma yönelik tehditlere odaklanmaya devam ettiğini vurgulamaktadır. ABD'nin Kore Cumhuriyeti ve Japonya'yı savunma taahhüdü sağlam kalmaya devam ediyor."
Ülkede geçen hafta düzenlenen kuruluş yıl dönümü törenlerinde, test edilen türde füzelere yer verilmemişti.