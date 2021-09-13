https://tr.sputniknews.com/20210913/kuzey-kore-yeni-bir-tur-uzun-menzilli-fuze-denedi-gecit-torenlerinde-yer-almamisti-1048853178.html

Kuzey Kore yeni bir tür uzun menzilli füze denedi: Geçit törenlerinde yer almamıştı

Kuzey Kore yeni bir tür uzun menzilli füze denedi: Geçit törenlerinde yer almamıştı

Kuzey Kore'nin, hafta sonu boyunca yeni bir tür uzun menzilli füzenin test atışlarını gerçekleştirdiği belirtildi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T09:44+0300

2021-09-13T09:44+0300

2021-09-13T09:43+0300

dünya

abd

kuzey kore

güney kore

füze

deneme

test

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102794/13/1027941368_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_6e2336189cf6b93648cec97139d63693.jpg

Güney Kore Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore devlet medyası KCNA'ya dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin hafta sonu boyunca yeni bir tür uzun menzilli füze testi gerçekleştirdiğini aktardı. Yonhap'a göre KCNA, füze denemesiyle ilgili olarak "Son iki yıldır devam eden bilimsel ve güvenilir silah sistemi geliştirme süreci sonucunda, büyük önem taşıyan stratejik bir silah olan uzun menzilli seyir füzesi fırlatıldı" ifadelerine yer verdi.Rapora göre test, motor itiş gücünün kontrol edilmesi, uçuş testleri ve savaş başlığının kontrolü gibi işlemleri içeriyor. Ayrıca, ülkenin lideri Kim Jong-un'un test sırasında alanda bulunmadığına inanılıyor. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM) da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada füze testinden haberdar olduğunu ve konunun müttefiklerle istişaresinin sürdüğünü belirtti:"Bu faaliyet, KDHC'nın askeri programını geliştirmeye, komşularına ve uluslararası topluma yönelik tehditlere odaklanmaya devam ettiğini vurgulamaktadır. ABD'nin Kore Cumhuriyeti ve Japonya'yı savunma taahhüdü sağlam kalmaya devam ediyor."Ülkede geçen hafta düzenlenen kuruluş yıl dönümü törenlerinde, test edilen türde füzelere yer verilmemişti.

kuzey kore

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kuzey kore, güney kore, füze, deneme, test